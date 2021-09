Lucas Ghersi recibió segunda dosis de vacuna en Perú de forma irregular

El abogado Lucas Ghersi, uno de los promotores para que no se cambie la Constitución, recibió la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 de manera irregular en el país. Ocurrió el 15 de junio y no se encontraba dentro del rango etario para vacunarse en aquella fecha, pues tiene 29 años.

El medio Utero.pe accedió al carnet de inoculación de Ghersi Murillo en el que se registra que recibió la primera dosis el 3 de mayo en un centro de vacunación de Lima Centro, mientras que le aplicaron la segunda inyección el 15 de junio en el vacunacar de la Costa Verde en Magdalena de Mar.

La República se comunicó con el abogado Ghersi para conocer su versión; él contó que recibió su primera dosis en Estados Unidos, y que cuando regresó al Perú preguntó en el vacunacar de la Costa Verde de Magdalena, 30 días después de haberse aplicado la primera inyección, cómo podía recibir la segunda dosis. Añadió que le respondieron que podía terminar de inmunizarse en ese momento, por lo que accedió.

“Yo no fui a demandar o a exigir que me vacunen. Fui a consultar y ellos en ese momento me dijeron que me podían vacunar ahora ”, declaró Ghersi. Agregó que nunca se ha vacunado en Lima Centro, como aparece en su carnet de inoculación. Y asegura que hay más casos como el suyo. “Esto no ha ocurrido solo conmigo. Hay un monton de personas que recibieron la primera dosis en el extranjero y la segunda dosis la tuvieron en el Perú. Esa era la política del Minsa en ese momento”, refirió.

Esta redacción consultó con el Ministerio de Salud (Minsa) si está permitido que una persona que se aplicó la primera dosis en otro país pueda recibir la segunda en Perú pese a estar fuera del rango etario, y nos respondieron que “no es normal, es más bien raro” y que “solo se justificaría si está en algún grupo vulnerable”.

Por su parte, Gabriela Jimenez, jefa de Inmunizaciones del Minsa, señaló que “nosotros no hemos brindado ninguna autorización para vacunar a ese grupo de personas (los que llegan al país a recibir una segunda dosis sin contar con la edad requerida), por eso es que quiero saber de qué se trata”. Utero.pe indicó que el caso de Ghersi ya se encuentra en investigación.

Lucas Ghersi: “Yo nunca he dicho que la vacuna es mala”

La Organización Mundial por la Vida (OMV) Perú, que presenta a Lucas Ghersi como su asesor legal en sus redes sociales, es una organización que busca desacreditar el proceso de vacunación, tal como detectó Salud con Lupa es un informe publicado a fines de agosto.

Por su parte, Ghersi señala que no es “miembro ni asesor legal” de la asociación antivacuna pese a que la insitución lo presenta como tal. También asevera que no está en contra de las vacunas.

“ Yo nunca he puesto ninguna demanda contra las vacunas. Yo nunca he dicho que soy antivacuna. Yo nunca he dicho que la vacuna es mala. Ese un tema que le corresponde a los médicos. Lo único que dije en una reunión es que desde mi punto de vista la vacunación es un derecho y no es una obligación. Lo que mencioné fue que sería lesivo para el derecho de las personas que les obliguen a vacunarse en contra de su voluntad o que a una persona (alguien) le diga si usted no se vacuna no puede ir al colegio, al banco o a trabajar”, manifestó.

Ghersi integra el Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución

Lucas Ghersi también ha sido invitado en la escuela naranja de Fuerza Popular e integra de forma ad honorem el Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, la cual es presidida por la congresista de Fuerza Popular Patricia Juárez.