Jefe de Comandancia General de la PNP señala que alerta sobre Vladimir Cerrón es “una previsión”

El jefe de la Comandancia General de la Policía, general Javier Santos Gallardo, se pronunció en Tacna con respecto a la alerta ante la presunta preparación de una evasión del país por parte del secretario general del partido de gobierno, Vladimir Cerrón Rojas.

“Respecto al tema de la alerta, inicialmente obedece simplemente a un tema de buenas prácticas de la Policía, previsorias, teniendo como antecedente algunos otros casos, pero es solo eso, una previsión”, señaló.

La autoridad policial aclaró que Cerrón no tiene impedimento de salida del país; por lo tanto, no se puede hablar de un posible intento de fuga.

“El señor Cerrón no tiene ningún impedimento de salida; en consecuencia, hablar de una posible fuga no es la correcta porque —repito— no tiene ningún impedimento de salida o, por lo menos, la Policía no lo conoce”, refirió.

El jefe de la Comandancia General de la Policía y el ministro del Interior, Juan Manuel Carrasco, estuvieron este jueves en la ciudad de Tacna para una conferencia de prensa sobre la detención de una presunta organización criminal dedicada al tráfico de migrantes.