Congreso autoriza viaje del presidente Castillo a México y Estados Unidos

Por decisión unánime, el Congreso de la República autorizó al presidente Pedro Castillo salir del territorio nacional durante seis días con el fin de que realice un encuentro con organismos multilaterales, lo cual incluye asistir a la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericano y Caribeño s (CELAC).

La mencionada cumbre se realizará en México y tiene como invitados a diversos jefas y jefes de Estado y de Gobierno.

Mientras tanto, en Estados Unidos, el mandatario asistirá al Debate General de Alto Nivel de la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas (Nueva York), así como a una presentación ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (Washington).

Por otro lado, Castillo también sostendrá encuentros con altas autoridades en el tema financiero y de salud en la capital estadounidense, con el objetivo de abordar el nuevo impulso otorgado por el Gobierno a la recuperación económica para la superación de la exclusión social y la lucha contra la pandemia de la COVID-19.

“Mi Gobierno mantiene y tendrá el compromiso con las mujeres”

El presidente se presentó este jueves en la ceremonia de reconocimiento a la paradeportista Angélica Espinoza, medallista de oro de los Juegos Paralímpicos de Tokio.

En ese sentido, Castillo aseveró que trabajará para ampliar el apoyo al deporte hasta en los últimos rincones del país, sin discriminación, y recalcó que su “Gobierno mantiene y tendrá el compromiso con las mujeres”.

Bellido es acusado de agredir verbalmente a congresista

Cabe resaltar que el primer ministro, Guido Bellido, fue acusado por la tercera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Chirinos, de haberla agredido verbalmente utilizando una expresión sexista.

De acuerdo a lo manifestado por la congresista, el hecho se dio luego de que ella le pidiera al actual presidente del Consejo de Ministros (PCM) la oficina en la que laboró su padre, el fallecido exlegislador Enrique Chirinos Soto.