Fundador del Movadef entró a la PCM para una reunión

Por María Elena Castillo y Kléver Sánchez

Una serie de contradicciones rodea el ingreso a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de uno de los fundadores del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), César Hugo Tito Rojas, quien llegó ayer acompañando a una delegación de Puno.

Según el Portal de Transparencia de la PCM, entró a las 9:56 a.m. y permaneció allí hasta las 11:08 a.m. Se consigna que estuvo en el despacho del premier Guido Bellido. Sin embargo, a las 11:20 a.m. el jefe del gabinete desmintió, en un tuit, haberse reunido con él, asegurando que estaba coordinando la instalación de la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género. Incluso, como prueba, colocó una foto con la ministra de la Mujer, Anahí Durand. La PCM, mediante un comunicado, confirmó su versión.

Poco después de salir de la PCM, Tito Rojas dijo que no se había reunido con el premier, sino con el viceministro de Gobernanza Territorial, Braulio Grajeda, por unas denuncias de corrupción del Gobierno Regional de Puno en la construcción del hospital Manuel Núñez Butrón.

Por la tarde, este funcionario también lo desmintió. “Por gentileza los atendí. No lo conozco (a Tito Rojas) en absoluto”, declaró a la prensa. Afirmó que la delegación estaba con una congresista y un alcalde, y que solo se acercó a saludarlos.

El pasado de Tito

De acuerdo a la página de Transparencia, Tito Rojas se presentó como miembro del Sutep, lo cual fue desmentido por este gremio sindical, que lo sindicó como fundador del Movadef, fachada política de Sendero Luminoso.

Según el Ministerio del Interior, este personaje habría firmado planillones en el 2011 para que esta agrupación se inscriba como partido político.

Ahora lo niega. “No tengo ningún vínculo con Movadef. Cierta prensa capitalina terruquea a los dirigentes. Pretenden desestabilizar al Gobierno de Castillo.

“No tengo nada que ver con Movadef”, insistió a pesar de la existencia del acta fundacional en la que figura su nombre.

Su firma y huella digital aparecen en una lista de afiliados al comité de Puno que presentaron al Jurado Nacional de Elecciones para lograr la inscripción de Movadef. Ahora también lo niega, sin recordar que en julio del 2012, cuando hacía huelga de hambre como dirigente del Conare-Sutep en Puno, admitió a La República su militancia en el grupo prosenderista. “En forma individual he firmado como adherente del Movadef, no tengo por qué negarlo”, respondió en esa ocasión.

Tito Rojas reconoció que el 2012 fue investigado por apología al terrorismo cuando encabezaba movilizaciones de protesta en Puno, pero afirma que en el 2017 archivaron el proceso judicial por falta de pruebas.

“Ese mismo año nos volvieron a denunciar supuestamente por integrar una organización delincuencial denominada “Los Protestantes del Sur”, que incluyó a Pedro Castillo y a otros dirigentes del Sutep de ese entonces. También se archivó porque no encontraron nada”, sostuvo.

Aseveró que viajó a Lima como representante de las organizaciones sociales de Puno para exigir la atención a las demandas ciudadanas.

Convocarán al premier al Congreso

El congresista Alejando Muñante, de Renovación Popular, anunció que presentará una moción de orden del día para que el premier Guido Bellido acuda al Parlamento a explicar el ingreso del miembro del Movadef César Tito Rojas.

El legislador de Alianza para el Progreso Roberto Chiabra ha señalado que la permanencia de Bellido en el gabinete se hace insostenible.

Reacciones

Juan Cadillo, ministro de Educación

“Hay que ofrecer mejores medidas de seguridad... Es obvio que tiene que haber responsabilidades, y en función de ello será la PCM quien decida”.

Edgar Tello, congresista de Perú Libre

“Desconozco (que César Tito Rojas haya sido parte del Movadef), nosotros salimos a las calles como maestros en convocatorias para exigir un pliego de reclamos”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.