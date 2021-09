Pasión Dávila, congresista de la bancada de Perú Libre, se manifestó sobre la visita del dirigente del Movadef César Hugo Tito Rojas a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en la mañana del último martes.

El parlamentario aseveró que tanto Tito Rojas como cualquier otro peruano tiene derecho de ingresar al despacho de la PCM, mientras que no existe algún impedimento.

“ A todos los peruanos, mientras no tenga ninguna sanción, tiene derecho a ingresar a cualquier despacho, salvo que esté impedido . En ese caso no pueden ingresar. Él tiene todos los derechos porque no hay un documento que le impida ingresar, eso es todo”, enfatizó para la prensa desde los exteriores del Palacio Legislativo.

Asimismo, Dávila deslizó que durante las huelgas de maestros en las que participó, conoció al dirigente del Movadef. Resaltó además que eso no puede vincular a Perú Libre con el grupo antes mencionado.

“Cuando he estado en las marchas, en las huelgas, él ha estado. Siempre en la dirigencia y eso no puede a nosotros certificarnos de pertenecer a un grupo político extremista ”, detalló el legislador de Perú Libre.

El Portal de Transparencia reveló que el último martes Tito Rojas visitó el despacho del primer ministro desde las 9.56 a. m. hasta las 11.08 a. m. Sin embargo, un pronunciamiento de la PCM negó que Guido Bellido se haya reunido con el miembro de Movadef.

“El señor César Hugo Tito Rojas ingresó hoy a las instalaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, a las 9:56 a. m., como parte de una delegación del Sutep, proveniente del departamento de Puno. El premier Guido Bellido no se reunió con la mencionada delegación, ni con el señor Tito Rojas”, se lee en el comunicado.

Presentan moción contra Bellido

A raíz de la visita del dirigente del Movadef a la PCM, el congresista Alejandro Muñante de la bancada de Renovación Popular presentó una moción para citar a Bellido Ugarte con el propósito de que explique estos hechos .

“No sería la primera vez que el Poder Ejecutivo admite el ingreso de personas vinculadas a Movadef”, detalla del documento. En el mismo, recuerdan que el último 15 de agosto Panorama informó sobre la presencia de miembros de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep) en Palacio de Gobierno, “simulando ser funcionarios del Ministerio de Energía y Minas”.