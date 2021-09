El parlamentario Carlos Anderson (Podemos Perú) expresó que Guido Bellido no es la persona “idónea” para ocupar el cargo de presidente del Consejo de Ministros. Ello, tras la reunión que habría tenido con el integrante del Movadef César Tito Rojas el último martes.

“Yo hace rato he puesto una equis sobre la figura del señor primer ministro porque creo que no es una persona idónea y creo que todos los días nos demuestra por qué quienes nos opusimos y le reclamamos al presidente Castillo que nombre a alguien más, por qué estábamos haciéndolo. Queda claro que el puesto le quedó súper grande, no es la persona adecuada ”, manifestó a la prensa en declaraciones recogidas por Caretas.

En cuanto a la visita de Tito Rojas a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que figura en el portal de transparencia del registro de visitas a la entidad, manifestó que el jefe de Estado, Pedro Castillo, y Bellido Ugarte deberían “tener mayor sensibilidad”.

“El presidente de la República y el primer ministro deberían tener mayor sensibilidad y entender que a veces las formas son el fondo. Personas como el señor Tito y otros más que son apologetas del terror, merecen el ostracismo civil , como también quienes han abusado de los derechos humanos en el pasado. Tenemos que actuar con mucho cuidado y con mucho respeto por las muertes del terror”, sostuvo.

En esa misma línea, el congresista de Podemos Perú indicó que con estas reuniones se daría a entender que existe un “esfuerzo concertado” por normalizar lo que fue la época del terrorismo en el país y a las personas que estuvieron involucradas en él.

“A veces la forma es el fondo y aquí pareciera que hubiera una forma de esfuerzo concertado por normalizar el terror y los que han estado muy cerca al terror y hacerlos parte de la vida normal del país, de la vida democrática. Quienes ostentan el poder deberían tener la mayor sensibilidad ante esta página triste de la historia del Perú”, comentó.

Carlos Anders sobre cuestión de confianza: “Necesita ser reglamentado”

Al ser consultado por la decisión de la Comisión de Constitución de aprobar el dictamen sobre la regulación de la cuestión de confianza, Carlos Anderson señaló que el planteamiento requiere ser “reglamentado” para evitar que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no actúen conforme a sus funciones.

“ El tema de la cuestión de confianza es algo que necesita ser reglamentado porque no puede ser que si amaneció con dolor de cabeza el primer ministro dice ‘pido confianza’. No puede ser. Lo que se ha trabajo con constitucionalistas y expertos es restringir a una cosa que se cae de maduro por lo lógico”, dijo.

Asimismo, apuntó que con la delimitación de la cuestión de confianza se van a “desarmar esas bombas de destrucción masiva de la democracia”. Incluso, especificó que contribuirán a dar claridad al mecanismo de la vacancia presidencial. No obstante, la iniciativa legislativa ha sido severamente cuestionada y considerada inviable constitucionalmente.