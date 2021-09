Carlos Anderson sobre posible cambio en el BCR: Sería un gancho al hígado de la confianza

Carlos Anderson, congresista de la bancada de Podemos Perú, se pronunció sobre los posibles cambios que habrían dentro del Banco Central de Reserva (BCR) por parte del presidente de la República, Pedro Castillo.

El parlamentario señaló que, por su parte, lo único que están haciendo desde un sector del Congreso es oponerse a las “malas decisiones” que se toman desde el Ejecutivo, por lo que cuestionó que se realice alguna clase de cambios en el BCR.

“Lo único que estamos haciendo es oponernos a las malas ideas, a las malas decisiones del Gobierno. Si fuera el caso de reemplazar a la única figura que le da un poco de credibilidad a lo que podría significar política económica en el Perú, es un gancho al hígado de la confianza”, señaló para la presan desde los exteriores de Palacio Legislativo.

“Hay aspectos que me sorprende que no estén tomando en cuenta. Sobre el tema del BCR, nosotros aquí, en la Comisión de Economía, hemos acordado crear un grupo de trabajo que defina o ayude a definir los criterios mínimos de los directores del BCR ”, agregó Anderson.

En ese sentido, el legislador de Podemos Perú explicó que realizan esta labor porque tienen en claro la “suprema importancia” que tiene un Banco Central de Reserva independiente, así como “altamente técnico para poder asegurar que la política económica sea la adecuada” y que las expectativas de inflación no se desboquen.

Sobre Bellido

Este miércoles, Carlos Anderson también se refirió al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y puntualizó que no es la persona “idónea” para ocupar el cargo que ostenta. Ello, tras la reunión que habría tenido con el integrante del Movadef César Tito Rojas el último martes.

“Yo hace rato he puesto una equis sobre la figura del señor primer ministro porque creo que no es una persona idónea y creo que todos los días nos demuestra por qué quienes nos opusimos y le reclamamos al presidente Castillo que nombre a alguien más, por qué estábamos haciéndolo. Queda claro que el puesto le quedó súper grande, no es la persona adecuada“, sostuvo.