El ministro de Justicia, Aníbal Torres, expresó que todavía analizan el traslado del exdictador Alberto Fujimori a otro de los centros de reclusión administrados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Ello, tras el cambio de Vladimiro Montesinos de la Base Naval al penal Ancón I.

“Se está evaluando (su traslado del penal Barbadillo). No vayan a tener la idea de porque los abogados del señor dicen que eso no se puede hacer o que hay cierta amenaza, uno ya tiene miedo. No, no. Nosotros actuamos al amparo de la ley ”, manifestó en diálogo con ATV Noticias.

En ese marco, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjudh) recalcó que el padre de la investigada Keiko Fujimori cuenta con una acusación por delitos de lesa humanidad, por lo que debe “cumplir su sentencia en igualdad de condiciones”.

“El señor Fujimori tiene una sentencia por delitos gravísimos de lesa humanidad y todos los que han sido sentenciados tienen que cumplir su sentencia en igualdad de condiciones con los demás condenados”, agregó Torres.

Aníbal Torres sobre aprobación de dictamen de cuestión de confianza: “Se ha actuado por ignorancia”

En cuanto al dictamen de cuestión de confianza que fue aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, el ministro de Justicia aseveró que en el Parlamento “se ha actuado por ignorancia”. Esto, debido a que anteriormente había advertido que sería inconstitucionalmente inviable.

“ Ahí se ha actuado por ignorancia . A mi entender, el Congreso de la República no tiene facultad para interpretar auténticamente a la Constitución, lo que tiene facultad es para modificar la Constitución, utilizando el mecanismo señalado en el artículo 206 de la Constitución. Quizás allí hay personas que tienen el interés de hacer esa modificación, rompiendo el equilibrio de poderes”, alegó.

Asimismo, criticó la posición del Legislativo respecto a la causal de vacancia por incapacidad moral permanente. “Quieren suprimir la cuestión de confianza sobre proyectos de legislación, en cambio, mantener la vacancia de la presidencia por la supuesta inconducta inmoral o cesar a los miembros del gabinete, como ellos han dicho, uno por uno”, acotó.