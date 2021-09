Secretario del Sutep sobre César Tito: Hizo uso y abuso del nombre de nuestro sindicato

Lucio Castro, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), se refirió este martes 7 de septiembre a César Tito Rojas, expresidente del comité electoral del Movadef, quien ingresó a las instalaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como representante del gremio de docentes.

“El señor no es afiliado a nuestra organización, no es dirigente de nuestro sindicato. Lo que sabemos es que el señor siempre ha promovido la división y el paralelismo, y siempre ha hecho uso y abuso del nombre de nuestro sindicato para tener los niveles de espacio dentro del magisterio y dentro de medios de comunicación . En esta oportunidad, definitivamente ha sorprendido al premier o, en todo caso, a la PCM diciendo ser lo que no es”, declaró Castro en entrevista con Canal N.

Castro Chipana denunció que Tito Rojas es “uno de lo que intenta, junto con el ministro de Trabajo (Iber Maraví) y la anuencia del presidente de la República, dividir a los maestros del Perú yendo contra los sentimientos y el interés del magisterio”.

“También es sabido, por los medios de comunicación y por la documentación que él (César Tito) ha suscrito, que es parte de una organización que es el brazo político de Sendero Luminoso. (...) Los maestros no son de Movadef ni terroristas. Los maestros lo que quieren son atención para sus justas exigencias y demandas, a través de su sindicato único e histórico que es el Sutep”, agregó

Reunión del Sutep con el primer ministro Bellido no se ha concretado

Lucio Castro reveló que el gremio que dirige ha intentado reunirse con el titular de la PCM, Guido Bellido; sin embargo, este encuentro aún no se ha dado.

“ Nosotros le hemos pedido al premier conversación y diálogo para efecto de plantear la problemática del magisterio y hacerle llegar y que conozca la demanda de los trabajadores, auxiliares y maestros del Perú. Hasta la fecha no tenemos atención ”, precisó.

El dirigente también se pronunció sobre la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación (Fenate), organización cuyo fundador es el actual mandatario, Pedro Castillo.

“ El Conare, bases regionales y Fenate son organizaciones que han nacido para dividir a los trabajadores . En el caso de la Fenate, para ser un sindicato o federación pro patronal y pro gobierno, que respalde al Gobierno en sus errores u horrores”, añadió.

