RMP: “Entregar un bono no va a producir 40.000 puestos de trabajo”

Como lo anunció el primer ministro Guido Bellido, Pedro Castillo se dirigió a la nación este 6 de setiembre en horas de la noche. Rosa María Palacios explicó que el presidente de la República intentó dar algunos indicios de gestión.

“Trató de llenar con un poco de gestión lo que a todas luces es un vacío enorme de un Gobierno que está demostrando gran ineptitud”, sostuvo.

Para Palacios, lo más rescatable del mensaje es la entrega del bono de S/ 350 por persona, el cual se entregará desde este 13 de setiembre y beneficiará a más de 13 millones de peruanos.

“Esto implicada el gasto de 5 mil millones de soles para el Estado peruano, es un gasto gigantesco y ya no tiene ninguna relación con la pandemia. La pandemia ya no impide a nadie a trabajar, salvo algunos sectores golpeados como el turismo. Entregar un bono no va a producir 40.000 puestos de trabajo, sino un consumo más alto”, señaló.

Asimismo, resaltó el anuncio que busca incentivar la inversión en 52 proyectos, en su mayoría mineros, que implican 114 mil millones de soles. Sin embargo, aclaró que el gobierno de Castillo Terrones no ofrece condiciones políticas y económicas que den confianza a los inversionistas.

“Nadie va a invertir en un gobierno ganado por un partido que se declara marxista-leninista-mariateguista porque la Constitución del Perú ha mostrado garantías suficientes para la inversión privada en los últimos 20 años”, acotó.

La llegada de 12 millones de vacunas permitirá vacunar al 50% de la población, así lo informó el mandatario. RMP calificó este información como una buena noticia.

Agregó que la posibilidad de tener un laboratorio que produzca la vacuna Sputnik V en el país es una idea que durante la campaña de las Elecciones 2021 ya se debatió y se llegó a la conclusión de que era imposible de ejecutar en un corto plazo.

“¿Es una mala noticia? No, pero despierta demasiada expectativa hoy”, manifestó.

