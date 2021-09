El presidente de la República, Pedro Castillo, participó de la instalación de la Comisión Nacional de Alto Nivel para Igualdad de Género (CONAIG). Durante la actividad, el mandatario expresó que se deben dejar atrás los actos de discriminación para dar paso al cambio.

“ Yo no voy a discriminar a una persona que no piensa como yo, que no siente como yo y que no tiene un pensamiento o una forma de vida como yo. Creemos importante que dejemos a un lado eso porque muchas veces nos hemos centrado en esas cosas y por eso se han dado las cosas que hoy en día queremos que cambien”, expresó el jefe de Estado.

En ese marco, Castillo Terrones manifestó que se debe acabar “con todo tipo de discriminación” existente en el Perú. Incluso, hizo mención a los avances en la sociedad que permiten que las mujeres participen en diferentes sectores.

“ Es necesario que, a partir de estos compromisos, terminemos con todo tipo de discriminación . Cuánto le ha costado a la población, la sociedad y las generaciones, tener hoy día en la actividad social a una maestra, una enfermera, una policía, una alcaldesa, una ministra y una congresista. En el marco que se viene haciendo desde el propio Estado, debemos saber valorar a la persona más humilde que se encuentra en la calle, en el hogar, en todo espacio social”, añadió.

Pedro Castillo: “Que haya una lucha frontal para garantizar los derechos fundamentales para todas y todos”

Asimismo, el mandatario indicó que es imprescindible que los funcionarios sean consecuentes y que, tal como invocan a la no discriminación, deben actuar de esa forma.

“Muchas veces decimos que no se discrimine cuando estamos en un pupitre, pero cuando estamos en la calle las actitudes son distintas. Hay que ver que a partir de ahora sea una lucha frontal para garantizar los derechos fundamentales para todas y para todos ”, sostuvo.

Por ello, Pedro Castillo precisó que “garantizar esos derechos significa reconocer sus usos, sus costumbres, sus tradiciones, valorar el papel que asumen las comunidades, los centros poblados, que asumen estos espacios sociales que están en los últimos rincones del país”.

Pedro Castillo: “Qué bien que esta comisión no sea una más de las comisiones que se instalan”

De igual modo, el presidente de la República saludó a los ministros de Estado que también se unieron a la sesión de la Comisión Nacional de Alto Nivel para Igualdad de Género y señaló que espera que se gesten hechos concretos.

“ Qué bien que esta comisión no sea una más de las comisiones que se instalan, sino que empiece a caminar , que la población sienta que hay una comisión que verdaderamente les da su espacio”, dijo.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.