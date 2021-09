La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aseguró, a través de un comunicado, que el líder del gabinete ministerial Guido Bellido no se reunió con César Hugo Tito Rojas, dirigente del Movadef, pese a que el Portal de Transparencia indica que el mencionado dirigente visitó el despacho del primer ministro desde 9.56 a.m. hasta las 11.08 a.m.

En su pronunciamiento, la PCM indicó que César Hugo Tito Rojas “ingresó hoy a las instalaciones de la Presidencial del Consejo de Ministros” como parte “de una delegación del Sutep, proveniente del departamento de Puno”, pero que “el premier Guido Bellido no se reunió con la mencionada delegación, ni con el señor Tito Rojas”.

“Durante la mañana, el jefe del gabinete tuvo una reunión con funcionarios del Ministerio de Vivienda y de Sedapal (de 9.30 a. m. a 10.17 a. m.), así como con el embajador de Reino Unido Arabia Saudita (de 10.19 a. m. a 10.59 a.m.). Luego de estas actividades participó en la instalación de la mesa de la Comisión Nacional de Alto Nivel para la igualdad de Género en Palacio de Gobierno (a las 11:00 a.m.)”, dice el comunicado.

Y añade que “el ingreso a las instalaciones de la Presidencial del Consejo de Ministros es administrada por Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú, ellos evitan el ingreso de cualquier persona en calidad de requisitoriada”.

“La Presidencia del Consejo de Ministros cumple de manera transparente y en tiempo real con registrar el ingreso de personas a sus instalaciones”, culminó la PCM.

Bellido también lo ha negado

El primer ministro Guido Bellido también utilizó su cuenta personal de Twitter para asegurar que no estuvo reunido con César Hugo Tito Rojas, aunque el Portal de Transparencia es claro al indicar que el dirigente de Movadef, como parte de la Sutep, visitó al líder del gabinete ministerial.

“En este momento me encuentro en las coordinaciones previas a la instalación de la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género - CONAIG, liderada por el presidente de la República y organizada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Desmiento estar en cualquier otra reunión”, escribió a la 11.20 a.m., minutos después de que Tito Rojas saliera de la PCM, según los registros.

Comunicado de la PCM.

