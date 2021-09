Espinosa-Saldaña sobre nueva constitución: “Si no estamos de acuerdo, entramos en serios problemas”

El magistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña se refirió a una posible convocación a una asamblea constituyente para realizar una nueva carta magna y señaló que esta es la regla de juego para todos y que estaríamos en problemas de no cumplirla.

“No hay postura del TC frente a esto (cambio de constitución) porque estamos para poner en tierra lo que dice la Constitución vigente. Hay muchas maneras de cambiar la Constitución; la asamblea constituyente es una de ellas. (…) El escenario nos da para varias posibilidades. (…) Lo peor que podría pasar es la imposición de la mayoría a la minoría. La Constitución es la regla de juego para todos. Si no estamos de acuerdo, entramos en serios problemas ”, indicó el magistrado para Exitosa.

Asimismo, remarcó que mientras el Congreso no se ponga de acuerdo en la elección de los nuevos magistrados, él seguirá cumpliendo con su cargo.

“El Congreso se ha demorado más de dos años en encontrar la formula. El Congreso anterior propuso sus candidatos y al primer candidato, el mejor, le dieron seis votos. Lo expusieron. No creo que sea una cosa fácil para nosotros. (…) Tengo que asumir la responsabilidad que me dieron y tengo que asumirla con la energía que corresponde y con al responsabilidad que implica. (…) Mientras el Congreso no se ponga de acuerdo, nosotros tenemos que seguir asumiendo el frente del Tribunal Constitucional ”, aseveró.

