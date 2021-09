Defensor del pueblo sustentó proyecto de ley que aumenta requisitos para trabajar como ministro

El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, se presentó este martes 7 de setiembre en el hemiciclo del Congreso para defender su proyecto de ley, con el cual plantea establecer nuevos requisitos para que una persona pueda trabajar como ministro de Estado.

Sobre la norma planteada, Gutiérrez expresó que busca “preservar los derechos fundamentales”, y aseguró que esta no modifica la Constitución.

“Hay que tener presente que toda norma es una norma de desarrollo constitucional. El vértice de todo sistema jurídico es la Constitución, y de ahí para abajo, las normas infraconstitucionales, las normas infralegales, las normas reglamentarias... Todas son una lectura y una aplicación de la Constitución”, expresó en el Parlamento.

“ En modo alguno nosotros estamos pretendiendo modificar la Constitución ni creemos que sea necesario modificar la Constitución, y no lo creemos porque la Constitución en el artículo 39 establece una prohibición de carácter general . Nosotros, en este proyecto, solo estamos estableciendo una limitación para el caso de los ministros. (…) Y no es para el caso de un ministro en particular, es para el caso de todos los ministros ”, añadió.

El proyecto de ley

El pasado 24 de agosto, Walter Gutiérrez presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley para extender los requisitos establecidos para que un ciudadano pueda ser titular de alguna cartera del Estado, así como de la propia presidencia del Consejo de Ministros.

De aprobarse, entre las nuevas condiciones para alguno de los cargos de alto mando en el gabinete estaría la de no contar con sentencia condenatoria emitida en primera instancia, ni con acusaciones fiscales por crímenes de lesa humanidad .

Otros requisitos propuestos son los de no tener una acusación fiscal relacionada con crímenes de lesa humanidad o contra la integridad territorial, ni a casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar .

Actualmente, las únicas condiciones para poder ejercer el cargo de ministro de Estado son tener más de 25 años de edad y gozar del derecho de sufragio.

