El parlamentario José María Balcázar (Perú Libre) manifestó que el atentado en el Vraem ocurrido en el mes de mayo no fue perpetrado por la izquierda. En su defecto, el legislador oficialista aseguró que este fue ejecutado por “gente de la derecha”.

“ La lectura correcta es que no fue Sendero Luminoso, no fue ningún acto terrorista de la izquierda , sino más bien de gente comprometida de la derecha. Hay que hablar con propiedad. ¿Por qué cree que no han avanzando las investigaciones? Porque no ha sido un atentado terrorista”, manifestó desde los exteriores del Palacio Legislativo.

En cuanto a la reunión que tuvo el primer ministro, Guido Bellido, con César Hugo Tito Rojas —quien figura como miembro fundador del Movadef—, Balcázar refirió que el jefe del gabinete tiene que “dialogar con todos”. Incluso, señaló que se debería “olvidar las cosas pasadas”.

“Entre los peruanos no podemos hacer ese tipo de separaciones, hay que dialogar con todos . La única forma en este país es de buscar un consenso nacional, un punto de quiebre, olvidarse de las cosas pasadas para gobernar para el futuro. Si comenzamos a excluirnos, volvemos a los resentimientos antiguos que dan paso a las subversiones en el país”, añadió.

Desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se emitió un comunicado en el que afirman que Tito Rojas ingresó a sus instalaciones, pero que no se reunió con Bellido Ugarte.

La entidad aseveró que durante ese intervalo el primer ministro estuvo reunido con otras autoridades. No obstante, el portal de transparencia del registro de visitas precisa que el dirigente del Movadef estuvo en el lugar de 9.56 a. m. a 11.08 a. m.

Martha Moyano: “Aquellos que dicen que hay que dialogar con terroristas, hay que declararlos traidores a la patria”

Ante las declaraciones del parlamentario perulibrista, la legisladora Martha Moyano, de Fuerza Popular, marcó su postura contraria e indicó que los que invocan a conversar con “terroristas” deben ser considerados como “traidores a la patria”.

“Tienen vínculos con el Movadef. Y aquellos que dicen que no importa lo que pasó y hay que dialogar con terroristas, hay que declararlos traidores a la patria ”, sostuvo la parlamentaria naranja.

