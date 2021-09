César Tito Rojas, dirigente vinculado al Movadef, informó por qué ingresó a la PCM

César Hugo Tito Rojas, integrante de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate), sindicato fundado por el presidente Pedro Castillo y directivo del Frente de Organizaciones Populares (FOP) de Puno, aclaró que él y 11 dirigentes sociales se reunieron la mañana de este martes con el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, Braulio Grajeda, para tratar el tema del desvío de presupuesto del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón (MNB) de Puno.

“Somos 12 dirigentes que viajamos de Puno a Lima para tratar el tema del desvío del presupuesto del hospital regional MNB de Puno”, dijo César Hugo Tito Rojas a La República.

Días atrás, el gobernador de Puno, Agustín Luque, solicitó desviar 114 millones de soles del presupuesto del nosocomio para otras obras. “Este desvío de presupuesto va en contra del interés de la región de Puno”, indicó Tito Rojas.

El último lunes, las organizaciones sociales de Puno emprendieron una movilización de protesta por las principales arterias de la ciudad lacustre en rechazo a Agustín Luque. Los dirigentes declararon traidor de la región de Puno a Agustín Luque. No contentos con ello, algunos huelguistas arrojaron huevos a la sede del Gobierno regional.

Polémica por presencia de César Tito

Sin embargo, la presencia del dirigente César Hugo Tito Rojas llamó la atención de la prensa e inmediatamente se le vinculó con el Movadef, debido a que, según el Ministerio del Interior, Tito Rojas habría firmado planillones en 2011 para que el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) se inscriba como partido político.

Al respecto, César Tito sostuvo “que es una falacia”. “No tengo ningún vínculo con Movadef. Cierta prensa capitalina vienen a terruquear a los dirigentes. Pretenden desestabilizar al gobierno de Castillo”, sentenció.

“ No tengo nada que ver con Movadef. En el 2012 me investigaron por el delito de apología al terrorismo cuando encabezaba movilizaciones de protesta en Puno, sin embargo, en el año 2017 archivaron el proceso judicial porque no encontraron pruebas”, aseveró Rojas.

Detalló que ese mismo año lo volvieron a denunciar por supuestamente integrar una organización delincuencial denominada Los Protestantes del Sur . Precisó que en ese mismo caso también involucraron a Pedro Castillo y a otros dirigentes del Sutep de ese entonces. “Ese mismo año se archivó el proceso judicial por que no encontraron nada”, manifestó.

Asimismo, agregó que los viajes a la ciudad de Lima “son precisamente como representantes de organizaciones sociales de Puno para exigir la atención a las demandas del pueblo”.

Compromisos con Puno

Tras la reunión con el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Braulio Grajeda, el dirigente Tito Rojas indicó que existe el compromiso de que en Puno se realice una sesión descentralizada de la PCM , en la que participarían el presidente Pedro Castillo, el premier Guido Bellido y diversos ministros, en busca de encaminar algunos proyectos de desarrollo para la región altiplánica. La fecha de la sesión aún no ha sido fijada.

Puno fue una de las regiones que dio su apoyo mayoritario, en las últimas elecciones, a Pedro Castillo para que sea elegido presidente de la República.