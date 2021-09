Aníbal Torres sobre foto de Guido Bellido : “Es necesario que sea sometida a un peritaje”

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, se pronunció sobre la fotografía en la que aparece el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, junto a un cuadro de una de las escuelas de Sendero Luminoso.

Torres Vásquez negó haber visto la foto en la que aparece Bellido Ugarte en el Museo de la Nación cuando era más joven, y señaló que se tiene que someter a una prueba para saber si es verdadera.

“Yo no he visto esa foto, pero habría que establecer si realmente eso corresponde a la verdad o no (…) Es necesario que sea sometida a un peritaje para saber la verdad ”, indicó en diálogo con RPP.

Seguidamente enfatizó en que no le corresponde a él decir si la imagen del primer ministro es real o no. “ Si el presidente está evaluando esa situación, no me compete a mí evaluarlo ”, agregó el titular del sector Justicia.

Esto, luego de que el último lunes 6 de setiembre la cabeza del gabinete ministerial reveló que la foto sí es verídica y contó que se la tomó durante una visita al mencionado museo en su época universitaria.

“Yo por ser un alumno destacado en mi universidad, vinimos a hacer una pasantía en la Universidad Católica y ahí nos programaron una visita al Museo de la Nación, y ahí en el marco de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, mis compañeros y yo nos sacamos varias fotos en diferentes áreas, esta es una de ellas (sic)”.

Cevallos sobre foto de Bellido

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, justificó a Guido Bellido por las fotografías y sostuvo que esas imágenes no determinan que haya un nexo con el terrorismo.

“Hay muchos políticos que se han tomado fotos con personajes que después han aparecido como realmente cuestionables. Habría que ver en qué contexto el premier se tomó esa foto. La hoz y el martillo no siempre han estado vinculados a acciones terroristas, y una foto del premier con Abimael Guzmán necesitaría una explicación, pero eso no quiere decir que el premier tiene vínculos con el terrorismo. Esa es una deducción subjetiva ”, declaró al mismo medio.

