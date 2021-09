RMP sobre Maraví: “Ya es hora de sacar a Sendero del gabinete”

Rosa María Palacios sostuvo que la investigación realizada por el periodista Ángel Páez para el diario La República no solo revela la posible vinculación de Iber Maraví, actual ministro de Trabajo, con Sendero Luminoso, sino también otras informaciones de ataques de sangre entre los años 1980 y 1982.

“Ángel Páez ha abierto una caja de pandora que puede llevar a una investigación mucha más grande y no solo del caso de Iber Maraví, sino sobre el caso de decenas de senderistas que nunca fueron detenidos porque estaban no habidos, porque desaparecieron y luego aparecieron y nunca fueron sentenciados”, manifestó RMP.

Recordó que los senderistas Alfredo Silvera Flores y Juan Alarcón Gutiérrez han ubicado a Maraví Olarte, sobrino de Víctor Olarte Espinoza, como el mando de Sendero Luminoso.

“Estas son las familias fundacionales de Sendero Luminoso: Morote, Durán Araujo, Olarte”, señaló.

Según la investigación de Páez, Olarte Espinoza fue capturado en 1983 por el mismo caso que implica al titular del Ministerio de Trabajo, por lo que Maraví estaba informado de su búsqueda por la Policía Nacional del Perú.

Los nuevos elementos, para Palacios, rompen con la excusa de Iber Maraví, quien asegura no estar comprometido por no tener una sentencia. Agregó que ante la falta de decisión del presidente de la República, Pedro Castillo, el Congreso debería censurar al ministro de Trabajo.

“Él (Maraví) no se presentó a ninguna citación, sabía perfectamente que estaba citado. Si hubiera sido inocente, se habría presentado. No estamos hablando de la época en que las Fuerzas Armadas tenían el control del orden interno en Ayacucho, hablamos de la época en la que la PNP seguía investigando. No tenía ningún inconveniente en decir que no tenía nada que ver con esos hechos, pero desaparece ¿Qué pasó en los años perdidos de Maraví? (...) Ya es hora de sacar a Sendero del gabinete”, expresó.

