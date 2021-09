Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros, aseveró este lunes que el incremento del precio de los balones de gas no es causado por la política de Gobierno de Pedro Castillo, sino por las personas que suscribieron “contratos dañinos” para el Perú.

En entrevista para Exitosa, Bellido Ugarte afirmó que desde el Ejecutivo se viene preparando un paquete de medidas para afrontar esta situación que afecta a las familias más vulnerables de la nación.

“Se han tomado las decisiones, en el transcurso de esta semana debe dar nuestro presidente de la República el anuncio que corresponde. Hay esfuerzos que se están haciendo desde el Gobierno para poder aminorar esta subida incesante que también son responsables quienes han estado en el poder y quienes han firmado contratos en contra de los peruanos ”, declaró el primer ministro.

En esa misma línea, el también congresista de Perú Libre denunció que “quienes hoy están marchando supuestamente para salvar la democracia” son culpables de haber firmado “contratos dañinos para el país, que nos han dejado trampas en contra” del Perú.

“Estamos trabajando con un equipo para resolver eso. (...) Quieren hacer creer a la gente que Pedro Castillo es responsable de la subida del gas, cuando eso es totalmente falso . ¿Quién es responsable? Gente, por ejemplo, del partido Aprista, que han sido responsables de haber sido (participes) de la firma de estos contratos”, agregó.

Bellido anuncia medidas ante la subida del precio del gas

El titular de la PCM también precisó que el jefe de Estado realizará un pronunciamiento en el que se revelará una de las medidas para contrarrestar el alto costo de los balones de gas.

“Hay tres estrategias que se están preparando. Una es la que el presidente de la República el día de hoy o en el transcurso de los días va a anunciar, hay dos estrategias más que estamos tomando, pero esto requiere tiempo”, anotó.

En ese sentido, Guido Bellido instó a la oposición a no ser obstruccionista y “dejar trabajar” al gabinete que preside.

“ Nosotros entendemos que hay algunos sectores que no nos van a ayudar en este trabajo, que no van a aportar nada. Está bien, pero al menos que no nos pongan piedras en el camino . (...) Que nos den, como a todo Gobierno, esos 100 días para demostrar las acciones que estamos tomando y ahí tendrán la oportunidad de cuestionar, censurar o lo que fuera”, añadió.

