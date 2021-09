La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se manifestó sobre las numerosas reuniones que sostuvo el ciudadano yemení Abdullah Qasem con el titular del gabinete ministerial, Guido Bellido.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la PCM asegura que Qasem ofreció sus servicios como asesor, pero no fue contratado. Asimismo, señala que como parte de una política de “puertas abiertas” han recibido a quien estuviese dispuesto a ayudar.

“El presidente del Consejo de Ministros, en una política de puertas abiertas, ha recibido a todas las personas que lo han buscado para expresar las necesidades de la población que representan. En ese contexto, diversas personas han expuesto también su interés de servir al país”, se lee en el pronunciamiento.

“ Tal es el caso del señor Abdullah Qasem, quien fue recibido por el presidente del Consejo de Ministros por ser una persona que ha brindado su apoyo al partido Perú Libre y que ofreció sus servicios como asesor, pero no fue contratado por no contar con el perfil requerido ”, agregan.

Comunicado de la PCM. Foto: PCM

Esto, luego de que se difundiera que el ciudadano yemení se reunió hasta en 11 con Bellido Ugarte para sostener “reuniones de trabajo” entre el 3 y el 19 de agosto, poco después de haber asumido el cargo de primer ministro.

“Unos amigos peruanos me invitaron al centro de Lima por la avenida Colón, donde se encuentra el local del partido Perú Libre. Allí conocí a varios congresistas y entre ellos estaba Guido Bellido. Yo me presenté como analista político y con experiencia en derechos humanos. Bellido me entregó su número telefónico. Fue después de la segunda vuelta, en la calle”, reveló Abdullah Qasem al ser consultado por el tema.

Además, relató que se presentó como programador y traductor ante el presidente del Consejo de Ministros. “Me dijo que si podía apoyarlo en unas traducciones debido a que iba a sostener algunas entrevistas con embajadores y personalidades. Para ello necesita un traductor. Me dijo que me llamaría. Y así fue”, agregó el ciudadano yemení.

