El titular del Ministerio de Salud, Hernando Cevallos, afirmó que la oposición está buscando que la mayoría de los integrantes de la Presidencia del Consejo de Ministros renuncien a sus cargos o sean removidos por el presidente Pedro Castillo a fin de desestabilizar su Gobierno.

“Lo que quiere la oposición es que se vaya la mitad del gabinete, y si no, que se vaya todo el gabinete, porque eso es verdad . Hay una crítica constructiva que a mí me parece sumamente respetable y que, además, es parte de la dinámica democrática de nuestro país, pero también es cierto que hay una intencionalidad en bloquear todo lo que salga de este Ejecutivo que apenas tiene un mes”, declaró a Canal N.

En este sentido, citó lo dicho por algunos parlamentarios de las bancadas de extrema derecha que tienen la intención de interpelar a ciertos titulares de las carteras ministeriales.

“Hay sectores de derecha extrema que han dicho claramente... ¿Qué han dicho algunos congresistas?: ‘Vamos a ir ministro a ministro interpelando hasta quebrar al Gobierno’. Hoy lo que acaba de decir la presidenta del Congreso: ‘La calle quiere la vacancia del presidente’, ¿qué es eso?, ¿esa es una actitud democrática?, ¿esa es una actitud respetuosa hacia el presidente?”, cuestionó el titular de Salud.

Además, Hernando Cevallos dijo que el tema no radica en que el jefe de Estado cambie el gabinete, pues afirma que de todas maneras la oposición está buscando la manera de perjudicar su gestión.

“ Lo que le quiero señalar con mucha claridad es que acá hay sectores interesados en golpear al Gobierno, más allá de que cambie o no su gabinete, no hay que ser ingenuo en esto ”, sostuvo.

Cevallos se reafirma en “jaqueo” al Ejecutivo

“El jaqueo está en que a pesar de haberle dado la confianza a este gabinete, que significa un mensaje: ‘Empiecen a corregir sus errores, pero pónganse a trabajar, Nosotros vamos a respetar lo que eligió nuestro pueblo’, pero no todos en el Congreso y fuera de este interpretan esto de esa manera, hay quienes creen que esto es una guerra permanente, que como no gobiernas con la propuesta que a mí me gusta, mejor que te vayas”, sentenció.

