El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se pronunció sobre la posible salida de Iber Maraví del Ministerio de Trabajo luego de la difusión de atestados policiales que lo vinculan a organizaciones terroristas.

Bellido señaló que al único al que le corresponde la decisión de sacar a Maraví del cargo es al presidente de la República, Pedro Castillo, y que desde su posición ya hizo el pedido para su salida.

“ En primer lugar, corresponde a la PCM hacer la propuesta y el presidente es el que el debe tomar la decisión . En esa materia específica, nosotros hemos cumplido con hacer la recomendación y la propuesta”, indicó en diálogo con Exitosa.

Asimismo, el titular del gabinete ministerial comentó que no debería haber una “presión desmesurada” para que el mandatario evalúe relevar al ministro de Trabajo, pues aseguró que “quiere ver el desenvolvimiento y diferentes factores que van a llevar a la toma de decisión”.

“El presidente deberá, en el transcurso de las semanas, tomar una decisión. Hay que esperar qué es lo que dice el presidente. Yo no puedo tomar las decisiones al margen del presidente ”, agregó Bellido Ugarte.

Asimismo, sostuvo que Maraví tiene “sus argumentos y su verdad” y con base en ello debe defenderse frente a los cuestionamientos y a la interpelación por parte del Congreso de la República. “Hasta el día que tenga la confianza del presidente, tiene que cumplir las políticas y las tareas que exigen este ministerio”, dijo.

Maraví asegura que no renunciará

El último viernes 3 de setiembre, el titular del sector Trabajo aseveró que no va a renunciar a su cargo y que va a acudir al Parlamento por la interpelación que interpusieron en su contra.

“ Si estoy diciendo que voy a ir a la interpelación, es obvio que no voy a renunciar . Ahora que el primer ministro me haya pedido la renuncia, creo que él como premier me ha hecho saber una posición que yo respeto y debo de aclarar que el hecho de que me pida renunciar y yo no lo haga (...) eso no provoca ninguna confrontación (sic)”, manifestó Iber Maraví para la prensa.

