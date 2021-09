La mayoría de peruanos opina que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, debería ser removido del cargo, según la última encuesta realizada en setiembre por CPI.

Al ser consultados sobre qué ministros deberían ser cambiados o deberían continuar en su cargo, el 53,3% de peruanos señala que Bellido Ugarte tendría que ser reemplazado como titular del gabinete ministerial, mientras el 43% considera que debe seguir en el puesto y el 14% no sabe u opina al respecto.

El sector en el que más encuestados creen que el jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) debería ser cambiado es en Lima y Callao, donde un 70,7% opina de este modo. Por el lado contrario, el 41,7% de peruanos del interior del país respalda su gestión.

El sondeo reveló, además, que solo el 15,7% de la ciudadanía manifiesta que le tiene “mucha confianza” al gabinete ministerial. Asimismo, el 45,7% indica que le tiene “poca confianza”, el 31,9% no le tiene “ninguna confianza” y el 6,7% no sabe o no opina.

Aprobación de Pedro Castillo

En la investigación también se detalló que la aprobación y desaprobación de la gestión del presidente de la República, Pedro Castillo, iguala tras su primer mes en el Gobierno.

Frente a la pregunta, “Con respecto al presidente Pedro Castillo, ¿usted aprueba o desaprueba su desempeño en este primer mes de gobierno?”, el 43,5% de la ciudadanía aprueba la labor del mandatario, mientras que otro 43,5% lo desaprueba y un 13% no sabe o prefiere no opinar al respecto.

La macrozona en la que más respaldo tiene el jefe de Estado es en la sierra y centro sur, donde un 64,4% de encuestados aprueban su trabajo. Por otro lado, Lima y Callao son los lugares donde menos se apoya a Castillo Terrones, pues un 62,4% de peruanos desaprueba su gestión.

El estudio fue hecho del 1 al 3 de setiembre en 38 provincias del Perú, con un margen de error de 2,9 puntos y un 97,2% de nivel de confianza.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.