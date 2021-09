Tras las declaraciones de la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, respecto a que “la calle pide la vacancia presidencial” de Pedro Castillo, la congresista Kelly Portalatino, de Perú Libre, indicó que se busca gestar un “golpe” de Estado como el ocurrido el año pasado.

“ La presidenta del Congreso quiere repetir el golpe de noviembre de 2020. Es la nueva (Manuel) Merino . Ella representa al colegiado de 130 congresistas, por lo tanto tiene que merituar sus palabras. Por ello, denuncio un conflicto de intereses, porque quiere convertirse en presidenta (de la República)”, declaró a La República.

Asimismo, la parlamentaria de la bancada oficialista refirió que la moción de censura contra Alva Prieto responde a que sus declaraciones fueron “antidemocráticas” y que, agregó, no estaría facultada para liderar el Legislativo.

“He presentado una moción de censura contra María del Carmen Alva por sus antidemocráticas, desafortunadas y repudiables declaraciones, donde asevera que el pueblo quiere vacancia presidencial. Presuntamente la presidenta del Congreso busca con estas declaraciones deslegitimar al presidente de la República para así justificar un golpe de Estado”, añadió.

En ese marco, Portalatino manifestó que las palabras proferidas por la presidenta del Congreso denotarían que no debe continuar al frente de la Mesa Directiva.

“Es lamentablemente que en este tiempo de crisis actúe de manera irresponsable y demuestre con ello que no tiene la idoneidad para asumir el cargo de presidenta del Congreso . Por eso, debe ser censurada”, apuntó.

Presentan moción de censura contra María del Carmen Alva

El último domingo, la legisladora Kelly Portalatino, de Perú Libre, dio a conocer que presentó una moción de censura contra María del Carmen Alva. Ello, debido a que consideró que con sus comentario estaría buscando la destitución del jefe de Estado, Pedro Castillo.

“ He presentado moción de censura contra María del Carmen Alva, por sus repudiables y antidemocráticas declaraciones donde asevera que ‘La calle pide vacancia presidencial’ , presuntamente con el objetivo deslegitimar al Poder Ejecutivo y buscar justificar un golpe de Estado”, publicó la congresista en sus redes sociales.

El documento en cuestión señala que “no hay ninguna encuesta científica social u otra investigación similar que respalde tal desatino e irresponsabilidad de la Presidenta del Congreso”.

Jorge Montoya señala que declaraciones de María del Carmen Alva no son objeto de censura

Por su parte, el parlamentario Jorge Montoya, de Renovación Popular, expresó que lo dicho por María del Carmen Alva no procedería como una censura y que solo pueden ser objeto de críticas.

“ Las declaraciones que ha dado la presidenta del Congreso podrán ser sujetas de crítica, pero no de censura . No reúne los requisitos. Son declaraciones que ha hecho de lo que ha escuchado y ha dicho otra persona. No es un pedido de ella”, dijo desde los exteriores del Palacio Legislativo.

