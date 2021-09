José Arriola, congresista de la República por Acción Popular, se refirió este lunes a las declaraciones de la presidenta de la Mesa Directiva, María del Carmen Alva, quien señaló que “la calle pide (la) vacancia presidencial” del mandatario Pedro Castillo.

En entrevista con Exitosa, el legislador afirmó que “ todo comentario, toda opinión se puede respetar, pero no se puede compartir ”.

“ Entiendo que el día jueves, que hay pleno, la presidenta hará las aclaraciones correspondientes y el tema quedará zanjado , porque no estamos para dar golpes ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo”, sostuvo Arriola Tueros, en referencia a la moción de censura contra Alva Prieto.

El documento que presentó la congresista Kelly Portalatino de Perú Libre señala que la titular de la Mesa Directiva “estaría al frente de una campaña dirigida a buscar la vacancia del presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones, en la cual estarían participando grupos extremistas, radicales y fascistas”.

“ Ten la plena seguridad de que en el Congreso no hay ningún afán ni ánimo de ver ese tema de la vacancia presidencial , definitivamente. Acá, lo que está en ciernes en la actualidad es el caso específico del ministro de Trabajo”, agregó el militante de Acción Popular.

Voto de investidura no es cheque en blanco, afirma Arriola

José Arriola ratificó que el acuerdo del otorgamiento de la investidura al Consejo de Ministros que preside Guido Bellido por parte de la agrupación de la lampa no es un “cheque en blanco”.

“ La bancada acordó de forma unánime dar el voto del confianza al gabinete por el asunto de la gobernabilidad, la estabilidad del país, etcétera . Y más aún porque en los últimos nueve gobiernos democráticos se le ha dado el voto de confianza a los primeros gabinetes. A partir de ahí, investigarlo, fiscalizarlo mañana, tarde y noche, por lo que esto tampoco es un cheque en blanco”, sentenció.

El congresista adelantó que Acción Popular respaldará la interpelación a Iber Maraví, quien fue identificado como uno de los dirigentes de Sendero Luminoso en Huamanga por dos terroristas confesos.

“ Es una persona que no suma, ni siquiera resta, sino que divide ”, acotó Arriola, quien añadió que la “presencia y antecedentes, independientemente de que no tenga sentencia o proceso penal en ciernes”, no ayuda a la imagen del Gobierno, “que desde ya se ha visto mermada, y que se refleja en las encuestas”.

