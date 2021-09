Luego de que María del Carmen Alva, titular del Congreso de la República, indicara que “la calle pide la vacancia presidencial” de Pedro Castillo, la bancada Perú Libre presentó una moción de censura en su contra. Ante ello, el legislador Jorge Montoya (Renovación Popular) deslizó que la iniciativa no procedería.

“ Las declaraciones que ha dado la presidenta del Congreso podrán ser sujetas de crítica, pero no de censura . No reúne los requisitos. Son declaraciones que ha hecho de lo que ha escuchado y ha dicho otra persona. No es un pedido de ella”, dijo desde los exteriores del Palacio Legislativo.

En esa misma línea, Montoya Manrique señaló que la opción de una vacancia contra Castillo Terrones es “el último punto de la lista”, ya que existen otros mecanismos que puede aplicar el Parlamento para garantizar la “gobernabilidad”.

“Hay que dejar las cosas donde están. No debemos exagerar en las opciones que tenemos para oponernos a alguna u otra idea. La vacancia es el último punto en la lista de cosas que se tienen que hacer para mantener la democracia y la gobernabilidad”, comentó.

Además, explicó cuáles serían las medidas que podrían interponer contra el jefe de Estado. “Tenemos muchas herramientas para poner en práctica —como la censura, la interpelación, como el simple hecho de comunicarnos y decir: ‘Las cosas están mal y hay que cambiarlas’— para que el Gobierno reaccione”, sostuvo.

Montoya sobre Guido Bellido: “Sus declaraciones sobre incidente con Patricia Chirinos dejan mucho que desear”

Este lunes, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, volvió a negar haber agredido verbalmente con una expresión sexista a la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País). Ante ello, el congresista de Renovación Popular refirió que el jefe del gabinete debería esperar al pronunciamiento de la Comisión de Ética para referirse al caso.

“ Sus declaraciones últimas con relación a ese incidente dejan mucho que desear . Yo le recomendaría que espere que la Comisión de Ética vea el resultado de la denuncia que hay para que luego declare porque él es el primer ministro aún y no puede expresarse de esa forma”, acotó.

En anteriores oportunidades, Bellido Ugarte aseveró que la acusación de Chirinos Venegas no tiene lugar. Ello, dijo, porque se han dado a conocer más de un mes después de que ocurrieron. La parlamentaria de Avanza País ha continuado firme en su denuncia.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.