Eduardo Salhuana, congresista y vocero de Alianza para el Progreso (APP), aseguró que su bancada no respaldará la moción de censura contra la presidenta de la Mesa Directiva, María del Carmen Alva, quien declaró a un medio local que “la calle pide vacancia presidencial”. Dicha expresión fue rechazada “enérgicamente” por el partido del Gobierno.

“ Es una moción de censura bastante apresurada . Estuve leyendo las aclaraciones que hizo la presidenta del Congreso. (...) Resulta impensable que ella esté proponiendo situaciones de esa naturaleza . Es apresurado y ya se verá en el debate (en el Pleno)”, sostuvo en diálogo con RPP. “Vamos a votar en contra, no tiene justificación”, agregó.

Para el portavoz del partido fundado por César Acuña, hablar de una vacancia presidencial o la disolución del Parlamento “agita el escenario político y genera una turbulencia innecesaria” . “Hay que abocarnos a los temas centrales del país, que son otros indudablemente”, enfatizó Salhuana.

En esa misma línea, la bancada de APP, en un tuit, aseveró que “el país exige democracia y desarrollo” e instó a “formular políticas que generen estabilidad, promuevan las inversiones, estabilicen los precios y creen trabajo para los peruanos.

Advierte que desaprobación de Castillo seguirá bajando si no hace cambios

Eduardo Salhuana precisó que la desaprobación de la ciudadanía a la administración del presidente seguirá viéndose mermada si no toma decisiones en relación a los nombramientos de funcionarios y a la reconformación del gabinete ministerial.

“ Lo que se nota en la gestión del señor Castillo en estos 30 días es que hay una inestabilidad, improvisación y serios cuestionamientos a sus ministros . Sobre todo no hay una gestión clara, un hacía dónde vamos o qué vamos a hacer. Los directores del Banco Central de Reversa que corresponden al Ejecutivo aún no son designados. No hay mensajes claros para el sector económico. Tiene que mejorar la gestión pública y la visión que quiere para el país. Caso contrario, va a seguir descendiendo en las encuestas y, obviamente, eso genera inestabilidad en el Gobierno“, acotó.

Chiabra: La calle no pide vacancia, lo que está pidiendo es solución a los problemas

Roberto Chiabra, el congresista de APP, señaló que lo que la calle está pidiendo es la solución a los problemas del país y no una vacancia presidencial, como sostuvo la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, durante una entrevista con un medio local.

“No (está pidiendo la vacancia del presidente). Yo creo que la calle lo que está pidiendo es solución a los problemas. La calle lo que está pidiendo es gestión. La calle lo que pide es acción”, declaró el parlamentario en diálogo con Canal N.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.