Yonhy Lescano: “Hay un sector radical en el Congreso que solo pide vacancia... Eso no es razonable”

El excandidato presidencial por Acción Popular, Yonhy Lescano, visitó Trujillo, en donde se reunió con militantes de su partido Acción Popular, a quienes agradeció por el trabajo realizado en su campaña electoral. Tuvo una entrevista con La República. Aquí, se refiere a la coyuntura política del país y espera que el Gobierno tenga ya una visión y un camino a donde llegar.

¿Hay un nuevo gobierno, pero seguimos en crisis política?

La situación es complicada. Se dio el voto de confianza para generar un arranque del gobierno, con las políticas de Estado y se sigue cuestionando a ministros, a personas que están vinculadas a movimientos terroristas, a posiciones radicales de la izquierda, esto viene generando un desgaste en el gobierno y solo lleva 30 días al frente del país.

¿La bancada de Acción Popular apoyó al gabinete Bellido y solicitaron cambios, estos no se han dado?

Desde la bancada, el partido, que es democrático, le estamos dando el tiempo para que pueda empezar el trabajo, pero el presidente Pedro Castillo y el premier Guido Bellido no han tomado decisiones. Es necesario cambiar al señor Maraví. Si vemos que aún se está viendo qué personas conforman el gabinete y no empiezan a trabajar en las políticas de Estado. Tenemos a ministros bajo la lupa.

Pero ¿es necesario refrescar este gabinete? Porque se ve mucha improvisación.

Si escuchamos a la calle, se ve que hay una impresión de que el presidente no está resolviendo y eso hace daño a su gobierno. Estamos aún en situación de las personas que son importantes en un gabinete, pero estuviéramos discutiendo en la agricultura, sobre reactivación económica, laboral, fortalecer la educación con la situación del internet, de las clases presenciales. Hay un nuevo gobierno con una interpelación al ministro del Trabajo. Si no se toman medidas oportunas, seguirá el retraso. Se deben resolver este domingo o lunes los cambios que el Perú está esperando.

¿Cuál es su impresión sobre este tiempo que lleva Pedro Castillo en el poder?

Da la impresión de que no tiene seguridad, no tiene experiencia, que no está teniendo colaboración. Los señores de Perú Libre deben ir corrigiendo esto. El silencio del presidente da a entender que el Gobierno está en neutro, que no están haciendo nada. Debe haber una visión de país, que el Perú vea que hay un camino y una meta hacia donde llegar.

¿Tener a Vladimir Cerrón en esa sombra no ayuda mucho al presidente Castillo?

La posición del señor (Vladimir) Cerrón de estar opinando sobre diversas cosas y otros que están involucrados en problemas legales e investigados por delitos de corrupción perjudica mucho a este gobierno. Los militantes del partido deben evitar que estas personas influyan en Pedro Castillo, que necesita ya tener estrategias para gobernar, con aplomo, con carácter, solo así podrá guiar al país y la población espera eso.

¿Cree que es momento de que el presidente convoque a los líderes de las diversas fuerzas políticas?

Si él lo cree necesario se debe convocar a los partidos democráticos y otros que han llegado al Congreso de la República, y ojalá vayan. Estamos prestos para atender las necesidades y resolver los problemas que aquejan al país. No es momento de estar enfrentando a los congresistas, como invitarlos a debatir en el Vraem y sin zapatos. Ya pasó el tiempo de la confrontación. Se tiene que construir consensos, acuerdos para llevar al progreso y desarrollo a nuestra patria.

¿Pero también se ve que hay un sector que cree que aún están en campaña, sobre todo en el Congreso?

Hay un sector radical en el Congreso que solo pide vacancia. Salen a las calles a hacer este pedido. Eso tampoco es razonable, eso es antidemocrático, es irse contra el Perú, de alguna manera traicionar los intereses nacionales. Está bien discrepar, pero discrepo proponiendo algo. Se debe respetar la voluntad del pueblo. Hay que darle tiempo, podemos cuestionar, censurar, interpelar a los ministros, pero proponer cosas favorables. No se debe seguir el juego a ese radicalismo de la ultraderecha que pide que se lo bajen al Gobierno.

Ahora, el premier Guido Bellido es acusado de agredir verbalmente a Patricia Chirinos, ¿un problema más para el premier sumado a los que ya tiene encima?

Hay una denuncia que se debe investigar. A mí me investigaron, lo que fue una difamación del fujiaprismo, era una venganza notoria, lo expliqué en el Congreso y se archivó el caso, la supuesta agraviada tampoco apeló, a estas personas difamadoras les hemos abierto una demanda por difamación. Guido Bellido debe someterse a la investigación de la Comisión de Ética y demostrar si es verdadera o falsa la denuncia. En nuestro país se mal utilizan los derechos de la mujer para atacar a los rivales políticos, las mujeres no deben aceptar que sus derechos sean mal utilizados para esto. Es un tema sensible, mal utilizado y cuando viene una denuncia que debe ser atendida nos estamos preguntando si es verdad o no. Como vemos, se puede estar perjudicando los derechos.

Sea cual sea el tema, hemos visto que a los congresistas les cuesta investigar a sus pares del Legislativo.

Esa es la labor importante que tiene un congresista, para defender los intereses del país. Cuando hay una inconducta del congresista se tiene que decirlo. Quieren hacer política light en el Perú, nos tenemos que comprar el pleito contra la corrupción. La política se ha transformado, se ven conveniencias distintas al servicio que se requiere en política como la valentía para construir el país.

