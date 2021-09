Roberto Chiabra, legislador de Alianza para el Progreso (APP), manifestó que el Parlamento no es responsable de que se designen ministros con denuncias para que integren la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), por lo que —según dijo— es incorrecto afirmar que los congresistas están actuando de manera obstruccionista al cuestionar a algunos de ellos.

“El Congreso no es culpable de la calidad de gabinete que presentan. El Congreso no puede responder por el primer ministro, de tal manera que ese cliché de que le echamos la culpa al Congreso y con eso nos salvamos, yo creo que no juega en esta situación”, expresó a Canal N.

En esa línea, dijo que había conversado con algunos de sus colegas de diferentes bancadas y consideró que “hay un consenso para ayudar al Ejecutivo a superar la crisis” porque, afirma, es el objetivo que tienen en común.

“Es lamentable que no hayamos aprendido nada de estos últimos cinco años que jugábamos irresponsablemente con la democracia. Ahora, la situación es diferente; ahora, lo que se quiere es colaborar con el Ejecutivo para que supere la crisis”, acotó.

Roberto Chiabra, además, llamó a la reflexión al presidente Pedro Castillo para que tome decisiones respecto a remover a quienes perjudican la imagen de su gestión.

“No es un signo de debilidad, al contrario, es una muestra de fortaleza porque demuestra que toma decisiones en tiempos difíciles, ahí es donde se conoce a las personas que tienen un cargo importante”, apuntó.

Castillo debe cesar a Maraví, afirma Chiabra

En otro momento, el legislador de APP afirmó que el ministro de Trabajo, Iber Maraví, ya no debería estar a cargo de la cartera en mención, por lo cual el mandatario debería dar una pronta respuesta sobre el tema.

“El presidente hace rato que debió cesar del cargo al ministro (de Trabajo). El ministro hace rato, en beneficio del país y de la gestión del presidente, ha debido cesar del cargo. ¿Por qué darle la tarea al Congreso, para decir que el Congreso no deja trabajar? ¿Para qué llegar a ese extremo? ¿Qué cosa cree, que el ministro va a resolver las preguntas que le han formulado y que no lo van a censurar?”, sostuvo Chiabra.

