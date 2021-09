María del Carmen Alva: “No hay un pedido de vacancia presidencial en el Congreso”

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, señaló este domingo que desde el Poder Legislativo no existe ningún pedido de vacancia en contra del presidente de la República, Pedro Castillo.

En ese sentido, recalcó que está dentro de la Constitución que el mandatario sea vacado del cargo; no obstante, detalló que el tema no está en agenda.

“ No hay un pedido de vacancia presidencial acá en el Congreso . La calle pide vacancia presidencial. La vacancia presidencial es un procedimiento que se inicia en el Congreso y en el Congreso no hay ningún procedimiento de vacancia presidencial. Es constitucional por supuesto. Está dentro de la Constitución, pero no es un tema que esté en la agenda”, indicó a Trome.

Sobre acusación contra Bellido: “Es inaceptable”

Asimismo, sostuvo que deben de realizarse cambios en el gabinete ministerial, presidido por Guido Bellido, quien es cuestionado por una supuesta agresión verbal con expresiones sexistas contra la parlamentaria Patricia Chirinos.

“Son unas palabras muy fuertes para un primer ministro, para nadie, para cualquiera, son palabras inaceptables. Por el cargo que él tiene definitivamente es peor, se agrava y creo que ninguna mujer puede recibir ese tipo de agresión verbal . Es inaceptable”, expresó la titular del Parlamento.

Por otra parte, Alva Prieto manifestó que no es un cheque en blanco el otorgamiento de la confianza que dio su bancada, Acción Popular, al gabinete ministerial.

“Creo, porque yo no voto, que la bancada consideró darle una confianza para dar gobernabilidad a este Gobierno y una oportunidad, pero siempre, como digo yo, un voto de confianza vigilante y fiscalizador. No es un cheque abierto”, sentenció.

