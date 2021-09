“Las indecisiones del presidente Castillo lo desgastarán y darán pie a una vacancia”

Puno. Yonhy Lescano siente que el país está atrapado entre dos radicalismos: el de la izquierda con Movadef a la cabeza y el de la de la ultra derecha del Congreso que solo pide vacancia . Para el ex candidato de Acción Popular (AP) es hora de empezar a construir, buscar consensos y proponer. Señala que el presidente Castillo debe ser consciente de ese rol y olvidarse de desafiar al Congreso. La hora de la confrontación ya acabó. Hay que ponerse a trabajar, recomienda.

¿Valió la pena darle el voto de confianza al gabinete de Guido Bellido. Los congresistas de su partido lo apoyaron?

Los modales democráticos nunca se pueden perder. A los gobiernos nuevos hay que darles las facilidades para que trabajen. Para que pongan en práctica las políticas del Estado.

¿No era una jugada arriesgada. Varios de los ministros del gabinete están cuestionados?

No. Los parlamentarios de la bancada dieron el voto de confianza (en el marco) de la trayectoria de nuestro partido. Nunca el partido ha estado en este tipo de actividades radicales, intolerables de cuestionar a un gobierno que recién que está entrando por más defectos que tenga. Los partidos políticos deben estar para ayudar al gobierno que entra en todo lo que sea bueno para el Perú.

¿Pero la crisis política persiste?

Ese es el problema, la falta de decisión del presidente Pedro Castillo y el premier Guido Bellido. Tienen que tomar determinaciones. Veo que no lo hacen. (…) Eso los desgasta. Ya debieron tomar la determinación si mantienen o no a Íber Maraví. Él puso su cargo a disposición. Una revista de circulación nacional dice que el Movadef está metido en el gobierno. Eso es muy peligroso porque ellos tienen conductas radicales. Hay indecisión del presidente. Eso lo va a desgastar y dará pie a que pidan su vacancia.

Le expongo el siguiente panorama. Guido Bellido, pide la renuncia de Íber Maraví, pero él solo pone su cargo a disposición. En respuesta el Presidente sale en defensa de su ministro. Finalmente el ministro Maraví, dice que no renunciará y acudirá al Congreso a dar explicaciones.

(Mi lectura) es que se trata de un gobierno sin aplomo, que no tiene ruta. No hay noción de lo que hacen. Hay un desgobierno peligroso (…). Esto puede llevar a una ruptura muy fuerte en el gobierno. Dirán que el presidente no tiene capacidad moral y puede haber en el Congreso un pedido de vacancia. Ya lo anuncian algunos grupos políticos.

Guido Bellido ha advertido que ante la arremetida contra sus ministros ellos plantearían la cuestión de confianza. ¿Cuál es su lectura?

No sé si prospere. La cuestión de confianza es por pedidos que hace el Ejecutivo. No creo que este tipo de respuesta ayude. Ellos (el gobierno) tienen que buscar consenso. Yo creo que el señor Cerrón y los grupos radicales, les imponen cosas y el presidente no sabe qué hacer y para no quedarse solo admite y acepta esas presiones. El único perjudicado será Pedro Castillo.

¿Cabe la posibilidad que detrás de las denuncias de Íber Maraví hay un propósito desestabilizador?

En realidad hay sectores de la ultra derecha que no entienden razones. Nunca van a ayudar a los nuevos gobiernos.

¿Quién por ejemplo?

El fujimorismo, Renovación Popular, que desde un inicio han estado gritando la vacancia.

Los errores del gobierno se prestan para ello ¿No cree?

Le están dando carne a los leones.

Precio del gas

El gas volverá a subir y eso golpeará a las familias. ¿Qué debería hacer el gobierno?

El gobierno debe utilizar sus facultades reguladoras y llamar a los empresarios para establecer precios más razonables en el caso del gas (...) Hay un convenio firmado para conseguir gas boliviano. Eso nos puede ayudar para que el precio del gas peruano sea mucho más barato. Ese acuerdo con Bolivia se debería impulsar.

Este gobierno no hace mucho en ese sentido...

Por ejemplo de eso no habla nada el señor presidente. Está un poco desvinculado de estos asuntos que son de interés nacional. Entrando el gas boliviano va ser más barato que el peruano. Quizá la mitad. Pero ese precio de venta del gas boliviano en el sur obligará a bajar el precio del gas en el resto del Perú. Esas cosas que son importantes hay que empezarlas a resolver.