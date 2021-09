El titular del Ministerio de Salud, Hernando Cevallos, indicó que sí se deben esclarecer las acusaciones al ministro de Trabajo, Iber Maraví, cuestionado por sus presuntos vínculos con el terrorismo. No obstante, criticó que sea el tema principal en la esfera pública cuando el país vive una crisis causada por la pandemia de la COVID-19.

“Vamos a poner las cosas en su debido contexto. Si me preguntan si deben esclarecerse las acusaciones del ministro de Trabajo, yo digo que sí, que deben tener una respuesta satisfactoria frente al país. Si usted me dice que debe ser el tema excluyente por encima de millones de peruanos que están en una situación crítica laboral, alimenticia, yo le digo que no me parece”, declaró Cevallos en entrevista con este medio.

El ministro aclaró que no está diciendo que las denuncias sobre Maraví no sean un tema importante, por lo que reiteró que deben esclarecerse junto a la denuncia pública que hizo la congresista Patricia Chirinos, quien afirmó que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, la agredió verbalmente con una expresión sexista.

“Pero llevar al país casi exclusivamente a poner en el centro del debate a esos asuntos y no otros, que agobian al ciudadano común… ¿o no es central el incremento del costo de vida?, ¿o no es central en el debate tener a millones de peruanos desocupados? ”, agregó Cevallos.

También dijo que su colega de gabinete, Iber Maraví, le “parece un tipo coherente”, hasta donde lo conoce en el Consejo de Ministros. “Lo demás corresponde a la esfera judicial”, prolongó.

Se siente cómodo en el gabinete

Asimismo, el titular de Salud, Hernando Cevallos, indicó que se siente cómodo en el gabinete ministerial del presidente Pedro Castillo, ya que aceptó el cargo porque confía en el proyecto del jefe de Estado.

“Me siento cómodo. No estoy en el gabinete para que me incomode alguien. Estoy porque tengo un compromiso, primero con la salud del país, y porque confío en el proyecto del profesor Castillo”, concluyó.

