Sutep: Iber Maraví no cumple con el perfil para el cargo de ministro de Trabajo

Lucio Castro, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), expresó que el ministro de Trabajo, Iber Maraví, no cuenta con el perfil necesario para mantenerse como el titular de la referida cartera.

En ese sentido, se pronunció acerca de los cuestionamientos que pesan sobre el ministro y afirmó que este no superaría un test de idoneidad para su puesto dentro del gabinete. También criticó la negativa de Maraví sobre sus presuntos vínculos con el Movadef.

“El señor Iber Maraví está negando como Pedro, tres veces a Jesucristo [que no es del Movadef], en todo lo ubica como alguien que no es consecuente con sus ideas. Lo cierto es que el señor Iber Maraví ha demostrado que no cumple con el perfil para el cargo de ministro de Trabajo y que en todo en caso, no superaría un test de idoneidad para tal responsabilidad ”, expresó.

Por otro lado, Luis Castro refirió que, desde su perspectiva y a la luz de los diversos indicios, el ministro de Trabajo sí pertenece a la agrupación señalada como brazo político de Sendero Luminoso.

“ Él y su familia [pertenecen al Movadef]. Lo decimos nosotros porque los medios de comunicación lo han acreditado. Han sacado reportajes que generan indicios absolutamente razonables de que este vínculo existe ”, sostuvo.

Señalado por senderistas

Días atrás, La República dio a conocer que Juan Alarcón Gutiérrez, miembro de la primera generación de Sendero Luminoso, confesó ante la Policía que participó en ataques junto a Iber Maraví y Edith Lagos entre 1980 y 1981. De acuerdo a Alarcón, Maraví era el responsable de la Zona Norte de la agrupación subversiva.

Por su parte, Alfredo Silvera Flores, otro miembro confeso de la organización terrorista, contó a las autoridades que Iber Maraví fue uno de los primeros militantes de Sendero Luminoso. Además, dio cuenta de una cita de coordinación que contó con la presencia de Edith Lagos y se desarrolló en el domicilio del actual ministro de Trabajo.

Se aferra al cargo

Mientras tanto, Iber Maraví mantiene su decisión de no renunciar a su cargo en el gabinete ministerial, pese a que así se lo habría sugerido el primer ministro, Guido Bellido, y a que el Congreso de la República plantearía una interpelación al ministro de Trabajo.

“ Si estoy diciendo que voy a ir a la interpelación es obvio que no voy a renunciar . Ahora que el primer ministro me haya pedido la renuncia, creo que él como premier me ha hecho saber una posición que yo respeto y debo de aclarar que el hecho de que me pida renunciar y yo no lo haga (...) eso no provoca ninguna confrontación”, señaló para la prensa el último 3 de setiembre.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.