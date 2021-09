Susel Paredes sobre declaraciones de Bellido: “Es machismo puro y duro”

La congresista de la bancada Somos Perú - Partido Morado, Susel Paredes, criticó las recientes declaraciones sobre el acoso a las mujeres expresadas por el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, que causaron indignación en las redes sociales.

“Ya no hay como explicar esto, la palabra es machismo, puro y duro” , escribió la parlamentaria en su cuenta de Twitter.

El rechazo mostrado por Susel Paredes se dio en referencia a lo comentado por el jefe del gabinete ministerial, quien pidió a las mujeres pensar en sus “padres y esposos” antes de realizar una denuncia por acoso.

“ La única recomendación a todas nuestras hermanas o a cualquier compañera es que uno antes de ponerse en eso (sobre denunciar) tiene que pensar. Tiene un padre, un hijo, un hermano . Entonces, si yo fuera mujer digo: ‘¿Qué pasaría si a mi hijo le dijeran eso? ¿Qué pasaría si a mi padre por alguna situación le dijeran eso? ¿O qué le pasaría a mi esposo?’”, fueron las declaraciones textuales de Bellido en Belmont en Best Cable.

Otro parlamentario que se pronunció sobre el primer ministro fue Edward Málaga, de la misma bancada y partido que Susel Paredes, quien exhortó al presidente Pedro Castillo a tomar medidas tras las acusaciones de la congresista Patricia Chirinos. Como se recuerda, Chirinos denunció que recibió una agresión verbal sexista de parte del jefe del gabinete.

“Sr. presidente, por favor, más seriedad. Ante la denuncia al PCM por acoso y los varios cuestionamientos por misoginia, corresponde reconocer, pedir disculpas y corregir con firmeza” , escribió el también científico en su cuenta de Twitter.

De Soto exige disculpas públicas

Entre tanto, el excandidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, calificó de “agravio” lo que el presidente del Consejo de Ministros le habría dicho a la congresista Patricia Chirinos, quien forma parte de la bancada del mismo partido político.

“ Yo le he exigido al primer ministro disculpas públicas, otros han exigido su dimisión (...) Efectivamente, queda mucho por hacer para reivindicar los derechos de las mujeres en el Perú. Yo espero que este caso se utilice para que no solamente el ministro pida disculpas, sino (para) que lo ayude el presidente a pedir disculpas, porque si no por ahí podría comenzar su demise”, declaró para RPP.

