María Antonieta Alva sobre Bellido: “Machista e indigno del cargo que hoy ocupa”

La extitular del Ministerio de Economía, María Antonieta Alva, criticó lo dicho por el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, con respecto a lo que las mujeres deberían tener en cuenta antes de acusar algún tipo de acoso o agresión machista.

“Esta forma de pensar retrógrada es precisamente lo que NO necesitamos de nuestras autoridades” , escribió en su cuenta de Twitter, y calificó también al actual titular de la PCM como “machista e indigno del cargo que hoy ocupa” .

Las críticas de María Antonieta Alva se dieron después de que Guido Bellido hablara sobre el tema en una entrevista brindada al periodista Ricardo Belmont.

“La única recomendación a todas nuestras hermanas o a cualquier compañera es que uno antes de ponerse en eso tiene que pensar. Tiene un padre, un hijo, un hermano. Entonces, si yo fuera mujer digo: ‘¿Qué pasaría si a mi hijo le dijeran eso? ¿Qué pasaría si a mi padre por alguna situación le dijeran eso? ¿O qué le pasaría a mi esposo?’ ”, sostuvo el primer ministro.

Durante el día, más figuras de la esfera política se sumaron a las críticas al jefe de gabinete ministerial, quien habría cometido una agresión verbal sexista contra la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos.

De la misma agrupación política, el excandidato presidencial, Hernando de Soto, pidió también que desde el Ejecutivo se expresaran disculpas públicas ante el hecho que se dio. Según Chirinos, esta agresión se produjo cuando los parlamentarios estaban definiendo las oficinas que tomarían para desempeñar sus funciones dentro del Congreso.

“ Yo le he exigido al primer ministro disculpas públicas, otros han exigido su dimisión (...) Efectivamente, queda mucho por hacer para reivindicar los derechos de las mujeres en el Perú. Yo espero que este caso se utilice para que no solamente el ministro pida disculpas, sino (para) que lo ayude el presidente a pedir disculpas, porque si no por ahí podría comenzar su demise”, dijo de Soto a RPP.

También opinaron al respecto los congresistas Susel Paredes y Edward Málaga, de la bancada de Somos Perú-Partido Morado.

“Ya no hay como explicar esto, la palabra es machismo, puro y duro” , escribió Paredes en su cuenta de Twitter, mientras que Málaga exhortó al también al presidente Pedro Castillo a tomar medidas y a exigir a Guido Bellido que exprese las disculpas por lo que habría ocurrido.

