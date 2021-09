Pese a la denuncia de la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) contra el jefe del gabinete, Guido Bellido, por presuntamente haberla agredido verbalmente con expresiones sexistas, el presidente de la República, Pedro Castillo, no ha emitido un pronunciamiento al respecto.

Ante ello, el legislador Edward Málaga Trillo (Partido Morado) mostró su descontento con esta falta de acción por parte del mandatario, quien recientemente publicó en sus redes sociales un mensaje referido a la participación de la mujer en cargos públicos y políticos, pero evitó hablar del caso de su primer ministro.

“Sr. presidente, por favor, más seriedad. Ante la denuncia al PCM por acoso y los varios cuestionamientos por misoginia, corresponde reconocer, pedir disculpas y corregir con firmeza” , escribió el también científico en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, el congresista de la bancada Somos Perú-Partido Morado expresó que si el jefe de Estado no hace frente a esta situación, sus comunicados sobre la lucha de las mujeres “pierden valor”.

“Sin ello, proclamas como esta pierden valor y se leen como si usted hubiese inventado el enfoque de género”, criticó Málaga Trillo en relación al post de Castillo Terrones en el que dice comprometerse para que haya en el Perú una mayor participación de las mujeres.

Edward Málaga se pronuncia sobre inacción del jefe de Estado ante denuncia contra Bellido

Patricia Chirinos acusó a Guido Bellido de agredirla con expresión sexista

El primer ministro, Guido Bellido, habría agredido verbalmente con una expresión sexista a Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Congreso, durante los días en que se instalaba la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.

Así denunció la parlamentaria de Avanza País el último martes 31 de agosto, en donde narró que el hecho tuvo lugar después de que ella le pidiera al actual titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la oficina en la que trabajó su padre, el fallecido excongresista Enrique Chirinos Soto.

“Por favor, quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre, tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor, ayúdenme”, le habría dicho Chirinos al primer ministro. “Y Bellido me dijo ‘Qué te preocupas de eso, anda cásate’, y yo le dije ‘¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’ y me dijo: ‘Entonces ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente ”, declaró a RPP.

Guido Bellido pide a mujeres pensar en sus “padres y esposos” antes de realizar una denuncia por acoso

Ante los cuestionamientos en su contra por la denuncia de la legisladora Patricia Chirinos, Bellido Ugarte brindó unas declaraciones respecto a las denuncias por acoso sexual y aseveró que la persona “tiene que pensar” antes de emitir un juicio.

“La única recomendación a todas nuestras hermanas o a cualquier compañera es que uno antes de ponerse en eso tiene que pensar. Tiene un padre, un hijo, un hermano. Entonces, si yo fuera mujer digo: ‘¿Qué pasaría si a mi hijo le dijeran eso? ¿Qué pasaría si a mi padre por alguna situación le dijeran eso? ¿O qué le pasaría a mi esposo?’”, indicó en el programa Belmont de Best Cable. Estas declaraciones han sido criticadas al considerarse una forma de revictimización y cuestionamiento a quienes denuncian violencia de género.

