El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, brindó unas declaraciones respecto a las denuncias por acoso sexual que han causado indignación en las redes sociales.

“La única recomendación a todas nuestras hermanas o a cualquier compañera es que uno antes de ponerse en eso tiene que pensar . Tiene un padre, un hijo, un hermano. Entonces, si yo fuera mujer digo: ‘¿Qué pasaría si a mi hijo le dijeran eso? ¿Qué pasaría si a mi padre por alguna situación le dijeran eso? ¿O qué le pasaría a mi esposo?’”, fueron las declaraciones textuales de Bellido en Belmont en Best Cable.

Asimismo, el primer ministro negó haber agredido verbalmente con una expresión sexista a la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, tal como ella denunció públicamente.

“Yo no he proferido esas palabras” , dijo el primer ministro. Y añadió -tratando de descalificar la acusación- lo siguiente: “Si fuera tan cierto, una persona en ese mismo instante sale y da a conocer, no se lo guarda para la interpelación o para la presentación en el Congreso (...) Yo no sé qué ha podido escuchar la congresista”.

“Tal vez la congresista se ha imaginado o ha estado pensando en otra cosa, qué se yo. Pero no entiendo cómo ha podido acusarme y a partir de ello todos contra mi persona. Eso es un daño fuerte a la persona”, agregó en un intento por victimizarse.

Bellido se pronuncia

Ante los cuestionamientos en redes sociales, el primer ministro Guido Bellido dejó un mensaje en su cuenta de Twitter: “Respecto a los comentarios que desvirtúan lo que expresé en la entrevista con Ricardo Belmont, quiero aclarar que aludo a los casos en que se inculpa a alguien de manera injusta. Las denuncias por acoso sí deben darse cuando amerita, con objetividad”, escribió.

Expresiones machistas y transfóbicas

El primer ministro, Guido Bellido, tiene un largo historial de expresiones machistas, homofóbicas y transfóbicas realizadas en su cuenta de Facebook. Por ejemplo, expuso su machismo en una publicación en la que se cuenta el motivo por el que un hombre se suicidó.

“La mujer es tan destructiva y despiadada a la hora de mezclar sus rencores y egoísmo. No veo ninguna lesbiana ni gay que organiza una movilización. Si las cosas siguen como está, la violencia se va a acentuar cada día más”, escribió Bellido, volcando la responsabilidad de la muerte a la esposa.

Asimismo, el 3 de abril de 2020 redactó un comentario con corte transfóbico. “Mañana puedes salir normal. Si te quieren detener, les dices: ‘Me identifico mujer’ y punto. Aparte, algunas ONG te defenderán”, escribió el hoy titular de la PCM al referirse a la medida adoptada durante la cuarentena obligatoria en la que varones y mujeres tenían un día específico para salir a las calles durante la pandemia de la COVID-19.

