De Soto sobre denuncia de Chirinos: “Le he exigido al primer ministro disculpas públicas”

El excandidato presidencial por Avanza País, Hernando de Soto, calificó de “agravio” lo que Guido Bellido le habría dicho a la congresista Patricia Chirinos. De acuerdo a la denuncia de la parlamentaria de su bancada, el presidente del Consejo de Ministros la agredió verbalmente con una expresión sexista.

“Yo le he exigido al primer ministro disculpas públicas, otros han exigido su dimisión”, declaró De Soto en diálogo con RPP. En ese sentido, agregó: “Efectivamente, queda mucho por hacer para reivindicar los derechos de las mujeres en el Perú. Yo espero que este caso se utilice para que no solamente el ministro pida disculpas, sino (para) que lo ayude el presidente a pedir disculpas, porque si no por ahí podría comenzar su demise”.

“En otras palabras”, prosiguió el economista, “el hecho de que se tire en contra de los derechos de las mujeres en un país donde son la mayor parte del voto y, dicho sea de paso, (donde) tienen la mayor parte de propiedad en el Perú podría costarles el Gobierno dentro de poco”.

La denuncia que hizo Chirinos se verá en la Comisión de Ética Parlamentaria, que estará compuesta por 17 miembros. De acuerdo a la legisladora, los congresistas Jaime Quito (Perú Libre), Enrique Wong (Podemos Perú) y José Jerí (Somos Perú) fueron testigos del agravio que habría cometido Bellido. Todos ellos tendrán que dar su descargo en el grupo de trabajo.

Bellido niega acusación

Por su parte, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Guido Bellido, ha utilizado sus redes sociales para negar la acusación que hizo la parlamentaria Patricia Chirinos.

“Suscita extrañeza y preocupación las declaraciones de una congresista en una radio local. Estos señalamientos, además de falsos, son dolosamente difamatorios hacia mi persona y no ayudan al clima de diálogo que desde la PCM queremos generar para trabajar en unidad”, escribió en su Twitter.

Asimismo, en diálogo con Belmont en Best Cable, el primer ministro declaró: “Yo no he proferido esas palabras (...) Si fuera tan cierto, una persona en ese mismo instante sale y da a conocer, no se lo guarda para la interpelación o para la presentación en el Congreso (...) Yo no sé qué ha podido escuchar la congresista. Tal vez se ha imaginado o ha estado pensando en otra cosa, qué se yo”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.