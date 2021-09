Roberto Chiabra: “Es insostenible la presencia de Iber Maraví en el gabinete”

El congresista Roberto Chiabra, de la bancada Alianza para el Progreso (APP), criticó que el presidente Pedro Castillo no haya retirado de su gabinete a Iber Maraví, pese a los cuestionamientos que tiene el ministro de Trabajo por presuntos vínculos con actos terroristas y con la senderista Edith Lagos.

“ Es insostenible la presencia del ministro de Trabajo en el Gabinete y así lo ha visto hasta el mismo primer ministro (Guido Bellido), quien hace días le pidió que renuncie al cargo. El ministro de Trabajo acaba de señalar que no lo hará y que asistirá a la interpelación en el Congreso”, declaró Chiabra en diálogo con RPP.

“Esta situación refleja que el primer ministro se fue por la libre sin consultar con el presidente, que no existe una buena relación de confianza entre el primer ministro y presidente , y que el presidente de la República, por algún motivo personal, no decide cesar en el cargo al ministro de Trabajo a pesar de todos los antecedentes que conocemos los peruanos”, agregó.

El legislador de APP se suma así a la lista de congresistas que piden la salida de Iber Maraví de la cartera de Trabajo. Por el momento, parlamentarios de Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País han presentado una moción de interpelación contra el ministro para que explique sus supuestos vínculos con el terrorismo.

Recientemente, este medio ha publicado los testimonios de dos senderistas (Alfredo Silvera Flores y Juan Alarcón Gutiérrez) que identifican a Maraví como miembro de Sendero Luminoso. Esto se suma a los atestados que difundieron otros medios de comunicación que relacionan al ministro con actos subversivos realizados en Ayacucho, a inicios de la década de los ochenta.

Maraví reitera que no renunciará

Tras las denuncias periodísticas, Iber Maraví, quien ha puesto su cargo a disposición, salió al frente y aseguró que no va a renunciar, y que espera que el jefe de Estado tome una decisión sobre su actual situación en el gabinete.

“ Si estoy diciendo que voy a ir a la interpelación es obvio que no voy a renunciar. Ahora que el primer ministro me haya pedido la renuncia, creo que él como premier me ha hecho saber una posición que yo respeto. Y debo de aclarar que el hecho de que me pida renunciar y yo no lo haga (...) eso no provoca ninguna confrontación”, declaró a la prensa.

