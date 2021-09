RMP sobre Iber Maraví: “Es el ministro dinamita”

Otro senderista convicto y confeso, Alfredo Silvera Flores, reconoció al actual ministro de Trabajo, Iber Maraví, como mando de un sector del aparato subversivo en Huamanga entre 1980 y 1981, según un reportaje publicado por el periodista Ángel Páez en el diario La República.

Rosa María Palacios recordó que este relato se suma al del senderista Juan Alarcón Gutiérrez, cuya declaración también fue publicada por este medio, en la que reconoció que Iber Maraví era un mando senderista.

El caso que compromete al ministro sí fue judicializado, pero nunca se dio una sentencia. La abogada aclaró que 40 años después todos los delitos han prescrito, por lo que Maraví no podría ser condenado. Sin embargo, resaltó que esto no implica que no se hayan cometido estos hechos de sangre.

“Es el ministro dinamita (...) Colocan al ministro de Trabajo en el centro de la organización terrorista Sendero Luminoso. El señor Iber Maraví está en el gabinete y no piensa renunciar, así lo ha dicho. Él dice que condena el terrorismo, pero hoy. Lo que dicen estos testigos es que Maraví sí era parte fundacional de Sendero y no solo participó en actividades dinamiteras, sino que daba clase a los demás“, sostuvo.

La abogada dio algunos detalles relevantes en torno al titular del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, la esposa y suegra de Maraví firmaron el padrón para pedir la legalización del Movadef como partido político. Asimismo, su suegro también tenía una vinculación directa con Sendereo Luminoso.

“Mucha información del ministro dinamita no ha sido difundida por él, sino por los medios de comunicación. Deje de decir que no hay sentencia, eso es irrelevante. ¿Puede ser ministro de Estado una persona señalada como el que daba las clases para poner dinamita?”, cuestionó.

Para la conductora de RTV, es fundamental que el presidente de la República, Pedro Castillo, resuelva si Iber Maraví debe continuar en el Consejo de Ministros tras estas nuevas revelaciones.

Newsletter Sin Guion

Suscríbete aquí al boletín RMP en La República y recibe, cada domingo en tu correo electrónico, todas las ediciones de Sin Guion y “Contracandela”, la columna de Rosa María Palacios.