La Asociación Empresarial IPAE se dirigió al presidente de la República, Pedro Castillo, y le pidió que haga un cambio en el gabinete ministerial, encabezado por Guido Bellido.

A través de un comunicado, la entidad hizo énfasis en los constantes cuestionamientos hacia el mismo Bellido Ugarte y otros ministros de diversas sectores.

“ Rechazamos los valores y actuación del ministro Bellido y solicitamos al presidente Pedro Castillo recomponer a la brevedad el gabinete considerando a hombres y mujeres con la experiencia e idoneidad que el cargo exige, en lugar de quienes tienen graves acusaciones y cuestionamientos . El Presidente debe tomar en cuenta la opinión ciudadana, que está muy disconforme con la situación actual”, se lee en el pronunciamiento.

En ese sentido, señalan que buscan la igualdad de oportunidades, una institucionalidad sólida y un crecimiento económico sostenible e inclusivo. “Nos ratificamos también en la disposición de trabajar junto a los distintos actores, así como favorecer el diálogo y escuchar a críticos”, expresan.

“Mientras se mantiene a ministros cuestionados, las necesidades ciudadanas siguen relegadas: intensificar el proceso de vacunación de cara a una tercera ola, acelerar retorno a clases presenciales con protocolos de acuerdo a cada realidad y generar un clima de estabilidad para atraer inversión y generar empleos”, agregan.

Comunicado de IPAE. Foto: difusión

Maraví asegura que no renunciará

Este viernes, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, aseveró que no va a renunciar a su cargo, pese a los cuestionamientos que tiene por presuntamente estar vinculado a organizaciones terroristas en base a atestados policiales de la década de los 80.

“ Si estoy diciendo que voy a ir a la interpelación es obvio que no voy a renunciar . Ahora que el primer ministro me haya pedido la renuncia, creo que él como premier me ha hecho saber una posición que yo respeto y debo de aclarar que el hecho de que me pida renunciar y yo no lo haga (...) eso no provoca ninguna confrontación”, señaló para la prensa.

