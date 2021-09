Iber Maraví: “Voy a ir a la interpelación, es obvio que no voy a renunciar”

El ministro de Trabajo, Iber Maraví, aseveró que no va a renunciar a su cargo, pese a los cuestionamientos que tiene por presuntamente estar vinculado a organizaciones terroristas en base a atestados policiales de la década de los 80.

“ Si estoy diciendo que voy a ir a la interpelación es obvio que no voy a renunciar. Ahora que el primer ministro me haya pedido la renuncia, creo que él como premier me ha hecho saber una posición que yo respeto y debo de aclarar que el hecho de que me pida renunciar y yo no lo haga (...) eso no provoca ninguna confrontación”, señaló para la prensa.

“El presidente de la República, cuando lo considere pertinente, tomará la decisión que corresponda, pero yo hago saber al país que estoy dispuesto a ir al Congreso de la República. Voy a asistir a la interpelación y voy a demostrar ahí que no tengo ningún caso penal abierto y no tengo tampoco ninguna condena”, agregó Maraví

Asimismo, el titular del Ministerio del Trabajo volvió a negar haber estado involucrado en actos terroristas y estar vinculado a organizaciones de este tipo en los años 80.

“El contenido de esos atestados en lo que concierne a involucrarme a mí en actos de terrorista, en actos de violencia, las rechazo categóricamente. Niego mi participación”, aseveró.

“Por algo existe Ministerio Público, por algo existe Poder Judicial. En esas instancias del Poder Judicial no se me ha encontrado responsabilidad (…) dejemos el odio a un lado, dejemos el rencor a un lado y si hablamos de que respetamos el ordenamiento jurídico, no la pisoteemos”, agregó.

No descartan censura a Maraví

Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular, indicó que aún no han descartado presentar una moción de censura a Maraví, pero aclaró que lo primero que tienen que evaluar es la interpelación ya presentada por su bancada y legisladores de otras agrupaciones.

“No se ha descartado (la censura). El proceso se inicia con la interpelación y dependiendo de las respuestas y cómo se desarrollen estas se puede llegar a la censura o no”, sostuvo en diálogo con Canal N.

