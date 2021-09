Iber Maraví: “Voy a ir a la interpelación, es obvio que no voy a renunciar”

El ministro de Trabajo, Iber Maraví, aseveró que no va a renunciar a su cargo, pese a los cuestionamientos que tiene por presuntamente estar vinculado a organizaciones terroristas en base a atestados policiales de la década de los 80.

“Si estoy diciendo que voy a ir a la interpelación es obvio que no voy a renunciar, ahora que el primer ministro me haya pedido la renuncia, creo que el como premier me ha hecho saber una posición que yo respeto y debo de aclara que el hecho de que me pida renunciar y yo no lo haga (...) eso no provoca ninguna confrontación”, señaló para la prensa.

“El presidente de la República, cuando lo considere pertinente, tomará la decisión que corresponda, pero yo hago saber al país que estoy dispuesto a ir al Congreso de la República. Voy a asistir a la interpelación y voy a demostrar ahí que no tengo ningún caso penal abierto y no tengo tampoco ninguna condena”, agregó.

