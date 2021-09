Iber Maraví: “De ninguna manera me aferro al cargo”

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, manifestó este viernes que no se aferra al cargo, pese a que varios congresistas han pedido su renuncia luego de que se revelaran varios atestados policiales en los que es vinculado con acciones terroristas.

En ese sentido, Maraví aseguró que presentó su cargo a disposición al mandatario Pedro Castillo, luego que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, le “recomendara” que renuncie.

“ No, de ninguna manera, no me aferro al cargo . Además de que es un hecho que todos los ministros estamos a disposición de lo que el presidente de la República decida. Yo, como Iber Antenor Maraví Olarte, he presentado o hecho llegar al presidente formalmente esa sujeción, con humildad, ante lo que él pueda decidir. Entonces, eso no es aferrarse al cargo”, expresó ante la prensa.

En otro momento, señaló que el jefe de Estado decidirá la mejor decisión sobre los ministros que hay en este momento.

“ Los ministros siempre estamos a disposición de que el presidente opte por la mejor decisión si va a contar o no con un ministro . Es un hecho. He querido ir más allá de eso y por el respeto a su investidura he querido reiterarle, formalizar, poner a disposición mi cargo”, indicó.

Atestados policiales

El ministro Maraví aparece en al menos tres atestados policiales: dos de la década de los 80 y uno en 2004. Los primeros refieren a su presunta participación con atentados terroristas, entre tanto, la última es sobre su vinculación con el Conare-Sutep, un ala radical del magisterio con dirigentes que han sido vinculados al Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef).

