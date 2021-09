Hernando Cevallos sobre posible separación de Iber Maraví: “Es una decisión del presidente”

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, se pronunció sobre una probable salida del ministro de Trabajo, Iber Maraví, quien fue identificado por dos terroristas como una de las personas que dirigía atentados subversivos de Sendero Luminoso en Huamanga entre 1980 y 1981.

En declaraciones a la prensa desde la Gran Unidad Escolar José Granda, en San Martín de Porres, el titular del Minsa precisó que un debate en relación a la separación de Maraví Olarte del MTPE “no está en la sesión de Consejo de Ministros”, debido a que, afirma, es una “decisión del presidente” Pedro Castillo .

Asimismo, Cevallos Flores aseguró que las acciones de control político que emprende el Congreso de la República, como la moción de interpelación al titular de Trabajo, no generarán desgobierno. No obstante, advirtió que estas medidas no deben ser obstruccionistas a la labor del Poder Ejecutivo.

“Me parece que es un tema de responsabilidad por la gobernabilidad en el país, la gente quiere que se empiecen a resolver los grandes problemas nacionales. El Parlamento tiene todo el derecho de evaluar el desempeño ministerial, pero creo que tiene que hacerse esto lejos de cualquier preferencia política y sectorial, sino pensando en el país ”, agregó el ministro de Salud.

Iber Maraví asevera que no renunciará al Ministerio de Trabajo

Iber Maraví aseguró que no se alejará del despacho de Trabajo y Promoción del Empleo, a pesar de las declaraciones policiales que lo vinculan con atentados terroristas de Sendero Luminoso en Ayacucho.

“ Si estoy diciendo que voy a ir a la interpelación, es obvio que no voy a renunciar . Ahora que el primer ministro me haya pedido la renuncia, creo que él como premier me ha hecho saber una posición que yo respeto y debo de aclarar que el hecho de que me pida renunciar y yo no lo haga (...) eso no provoca ninguna confrontación”, expresó en los exteriores del Palacio de Gobierno.

En ese sentido, Maraví Olarte ratificó su decisión de asistir al hemiciclo a responder las preguntas del pliego interrogatorio de la moción de interpelación presentada por la bancada de Renovación Popular.

“El presidente de la República, cuando lo considere pertinente, tomará la decisión que corresponda, pero yo hago saber al país que estoy dispuesto a ir al Congreso de la República. Voy a asistir a la interpelación y voy a demostrar ahí que no tengo ningún caso penal abierto y no tengo tampoco ninguna condena ”, añadió.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.