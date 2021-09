Designan a nuevos secretarios de Comunicación y Actividades en el Despacho Presidencial

Este viernes, el Despacho Presidencial, a cargo de Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, formalizó la designación de dos nuevos secretarios en las áreas de Comunicación Estratégica y Prensa, y Actividades.

En la resolución publicada en el diario El Peruano, y suscrita por Pacheco Castillo, se oficializa a Romelia Kethy Vásquez Aguirre como secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial.

Asimismo, en el otro documento legal se establece al ministro en el Servicio Diplomático de la República, Luis Escalante Schuler, en el cargo de secretario de Actividades del Despacho Presidencial y se confirma la salida de José Roberto Rodríguez Bustamante.

El dictamen establece que Escalante Schuler cuenta con el perfil y los requisitos mínimos establecidos por el Clasificador de Cargos del Despacho Presidencial.

El último 30 de julio, tras la juramentación de Pedro Castillo como presidente de la República se nombró a Arnulfo Pacheco como nuevo secretario general del Despacho Presidencial. Esto se oficializó a través de una resolución firmada por el mandatario y por el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido.

Cuestionamientos en el Ejecutivo

Actualmente, uno de los principales cuestionamientos que tiene el Ejecutivo es la permanencia Iber Maraví como titular del Ministerio de Trabajo, luego de que se difundiera una serie de atestados que lo vinculan con organizaciones terroristas durante la década de 1980.

Ante una interpelación presentada por un grupo de congresista en su contra, Maraví indicó que acudirá al Parlamento y aseguró que no va a renunciar a su cargo de ministro.

“ Si estoy diciendo que voy a ir a la interpelación es obvio que no voy a renunciar . Ahora que el primer ministro me haya pedido la renuncia, creo que él como premier me ha hecho saber una posición que yo respeto y debo de aclarar que el hecho de que me pida renunciar y yo no lo haga (...) eso no provoca ninguna confrontación”, señaló a la prensa.

