Edgar Tello, parlamentario de Perú Libre, expresó que es necesario que la oposición “deje trabajar” al Gobierno de Pedro Castillo. Ello, por los cuestionamientos a ciertos ministros, como es el caso de Iber Maraví, quien está vinculado con atentados terroristas.

“Lo que se pide ahora es que, los que no han ganado las elecciones, si piensan en el Perú, en la gobernabilidad y en la democracia, que dejen trabajar y evalúen sobre el desempeño del trabajo que van a realizar, no sobre otros aspectos que no vienen al caso”, dijo en diálogo con Exitosa.

Asimismo, aseguró que en el gabinete “no hay desorden” tras la permanencia de Maraví Olarte. Señaló que se ha hecho llegar diferentes recomendaciones al jefe de Estado, pero que él decidirá quiénes conforman el Consejo de Ministros.

“Como cualquier ciudadano, los funcionarios pueden proponer, sugerir, pero el que toma la decisión final es el profesor Pedro Castillo y ve con qué equipo va a garantizar cumplir los compromisos que ha anunciado en la campaña y que ha manifestado el 28 de julio”, añadió el legislador de la bancada del lápiz.

Tello: “El derecho que tiene todo ciudadano es el de la presunción de inocencia”

El congresista también indicó que, debido a que no existe una sentencia en contra de Iber Maraví por el delito de terrorismo, el todavía ministro de Trabajo tiene el derecho a la presunción de inocencia.

“Vivimos en un estado de derecho donde los ciudadanos tienen derechos, y el derecho que tiene todo ciudadano es el de la presunción de inocencia, sino en el Congreso veríamos cuántos congresistas tienen pasados oscuros y también habría que cuestionarlos e inhabilitarlos de la función”, alegó.

Incluso, comentó que “las denuncias pueden existir muchas, pero eso no significa que tengan responsabilidad o que estén condenados”.

Tello: “Hay que dejar al nuevo gabinete que tiene el ánimo de trabajar por el cambio”

Finalmente, Tello Montes manifestó que debe permitirse que el Consejo de Ministros continúe en funciones porque están interesados en “trabajar por el cambio” que anunció el presidente Pedro Castillo.

“Hay que dejar al nuevo gabinete que tiene el ánimo de trabajar por el cambio, y ese compromiso lo está demostrando el presidente Castillo con la selección de su gabinete que todavía no tiene ni 40 días y lo están cuestionando. Déjenlos trabajar y sobre el desempeño de su función, evaluar”, apuntó.

Hasta el momento, Castillo Terrones no se ha pronunciado sobre la decisión de Iber Maraví de poner su cargo a disposición.

