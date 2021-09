La congresista cusqueña Katy Ugarte dio una opinión confusa sobre la supuesta agresión verbal que profirió el Premier Guido Bellido contra la parlamentaria Patricia Chirinos.

Según la legisladora de Perú Libre, la versión de Chirinos no es creíble. “Pero no lo sé, no he visto y no podría opinar. Como mujer, todos merecemos respeto”, enfatizó.

Acorralada por las preguntas de la prensa, la parlamentaria aceptó que la acusación contra Bellido merece una investigación. Volvió a resaltar que los derechos de las mujeres deben respetarse.

De otro lado, la parlamentaria no descartó que Bellido sea víctima de desprestigio y persecución política. “No hay una versión verdadera de lo vertido. Como mujer siempre voy a defender que las mujeres seamos respetadas. Yo espero que la justicia se pronuncie”, recalcó.