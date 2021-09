El representante del Ministerio del Ambiente (Minam), Rubén Ramírez, se pronunció sobre la acusación de agresión verbal con expresiones machistas que hizo la congresista Patricia Chirinos en contra del titular de la PCM, Guido Bellido.

El ministro sostuvo que el hecho debe ser debidamente corroborado y conocer el contexto en el que sucedió, debido a que desde la presidencia del Consejo de Ministros (PCM) han negado lo ocurrido.

“Soy abogado y siempre asumo la posición de que todo hecho debe ser corroborado, en el sentido de que debe haber prueba material. Yo no sé bajo qué contexto haya sucedido esto”, dijo a TV Perú.

“La PCM se ha pronunciado (al indicar) que este hecho no ha acontecido. No (descarto la versión de la ministra Chirinos). No es que no crea. Lo que digo es que todo debe ser corroborado y bajo qué contexto se ha dicho esto en particular . Esa respuesta lo tiene que dar el premier”, agregó.

Asimismo, se mostró en contra del maltrato a la mujer y afirmó que quienes deberían responder sobre lo sucedido son Bellido y Chirinos.

“Ningún maltrato a la mujer es justificable, de ninguna manera, pero hay que corroborar la veracidad del hecho. Los que tendrían que responder serían básicamente los actores. Tengo una opinión: el respeto por la mujer como lo ha estado promulgando el presidente y de igual manera todas las carteras”, recalcó.

Chirinos acusa a Guido Bellido de agredirla con expresión sexista

Según lo narrado por la legisladora, Bellido la agredió verbalmente con expresiones machistas después de que ella le pidiera la oficina en la que trabajó su padre, el fallecido excongresista Enrique Chirinos Soto.

“Por favor, quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre, tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor, ayúdenme”, le habría dicho Chirinos al primer ministro. “Y Bellido me dijo ‘Qué te preocupas de eso, anda cásate’, y yo le dije ‘¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’ y me dijo: ‘Entonces ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente”, declaró a RPP.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.