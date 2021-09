RMP: “El presidente tiene que tomar decisiones, gobernar es decidir”

Tras la sesión del Consejo de Ministros, celebrado este jueves 1 de setiembre, Rosa María Palacios sostuvo que se esperaba una respuesta de parte del presidente de la República, Pedro Castillo, sobre las acusaciones contra Iber Maraví, ministro de Trabajo, y el primer ministro Guido Bellido.

Agregó que nuevas revelaciones vinculan aún más al titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con Sendero Luminoso en la época de los 80. Por ejemplo, en la nota publicada por el periodista del diario La República, Ángel Páez titulada “Senderista identificó a Iber Maraví como jefe de aparato terrorista en Huamanga”, donde el senderista Juan Alarcón Gutiérrez narra cómo participó junto a Maraví en ataques terroristas.

“El señor Iber Maraví no ha respondido a esto e insiste en que no tiene sentencias”, manifestó RMP.

Por otro lado, precisó que Guido Bellido debería aceptar y disculparse por la presunta expresión sexista que dijo contra la congresista Patricia Chirinos.

“Ninguna de las dos cosas ha afectado la permanencia de ambos personajes en el gabinete. Hay que recordar que no hay solamente el machismo del señor Bellido en este gabinete, hay otros ministros pegalones también que tienen denuncias de sus propias parejas. (...) Castillo no quiere pelearse con nadie, no quiere tomar una decisión porque no quiere perder a sus aliados”, manifestó.

Esta incertidumbre política ya está afectando la economía del país. En este sentido, Palacios detalló que la inflación anualizada ha llegado ha 4,95%, la más alta en años.

Asimismo, calificó como una mala noticia que la agencia Moody’s rebajara la calificación de riesgo de Perú de A3 a Baa1 con perspectiva estable.

“No se está invirtiendo porque se teme que las cosas vengan peor y cuando eso sucede no se crece nada. Las expectativas optimistas del ministro de Economía se desmoronan. (...) El presidente tiene que tomar decisiones, gobernar es decidir”, acotó.

